شمار تیمهای گلستان در لیگهای کشور دو برابر شد

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد تیمهای حاضر در لیگ های کشور در سال 89 حدود 36 تیم بود که تا پایان سال قبل به 81 تیم رسید.

وی اظهار داشت: تعداد قهرمانان ملی تیمی و انفرادی نیز از186 نفر به 411 نفر رسید که رشد 100 درصدی را شاهد بودیم.

وی عنوان کرد: تعداد قهرمانان فراملی از 32 نفر به 73 نفر و تعداد برگزاری مسابقات کشوری و لیگ از 120 مسابقه به 190 مسابقه افزایش یافت.

پاشا گفت: تعداد برگزاری مسابقات فراملی از دو مورد به هشت مورد رسید و تعداد برگزاری کلاسهای آموزشی نیز از 98 کلاس به 124 کلاس افزایش یافت.

مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستانیادآور شد: در سال 89 حدود 281 ورزشکار به مسابقات کشور اعزام شد که این تعداد در سال قبل با رشد 63 درصدی به 459 نفر رسید.

وی افزود: اعزام به مسابقات فراملی از شش مورد در سال 89 به 53 مورد رسید و تعداد دعوت شدگان به اردوی تیم ملی از 128 نفر در سال 89 به 230 نفر در سال گذشته رسید.

پاشا شمار اعضای ثابت تیم ملی در استان را 92 نفر تا پایان سال قبل اعلام کرد و گفت: این تعداد در سال 89 حدود 34 نفر بوده است.