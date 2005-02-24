نمايندگان معارض در پارلمان لبنان: به كابينه عمر كرامي راي اعتماد نمي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، نمايندگان معارض لبنان دربيانيه اي دوشنبه هفته آينده را موعد تشكيل جلسه علني مجلس به منظور بررسي تروررفيق حريري كه در 14 فوريه به همراه 17 تن از همراهانش در انفجارخودروي بمب گذاري شده در بيروت كشته شد، قرار دادند.

تمهيدات براي برگزاري جلسه علني مجلس درمنزل وليد جنبلاط رهبر درزيهاي لبنان درجبل با حضور 38 نماينده معارض اتخاذ شد.

نمايندگان معارض لبناني دربيانيه اي كه توسط " وليد عيدو" يكي ازنمايندگان وابسته به گروه حريري قرائت شد، اعلام كردند: در جسه علني مجلس موضوع راي اعتماد به كابينه نخست وزير لبنان را مطرح خواهند ساخت .



آنها گفتند:ما نمايندگان مردم را درقبال مسئوليتهاي محوله شان قرارمي دهيم همانطوري كه جهان را دربرابرحقيقت قدرت حاكم و نقش آن دراين موضوع و تروريست مداوم چندين ساله قرار مي دهيم.

اما كابينه عمركرامي اكثريت كافي پارلمان متشكل از 128 عضو را برخوردار است واحتمال نمي ورد پيشنهاد دهندگان راي عدم اعتماد با وجود اعتراضات بي سابقه از زمان ترور حريري در 14 فوريه به نتيجه مورد نظر دست يابند .

درعين حال نمايندگان معارض تاكيد كردند: هدف اصلي حركتشان منوط به مشخص شدن واقعيت ها درمورد تروررفيق حريري و همراهانش دانسته اند.

دربيانيه نمايندگان معارض همچنين آمده است: جلسه علني دوشنبه آينده مجلس را تحت عنوان"ما خواهان روشن شدن حقيقت هستيم " مي ناميم وآن تنها وسيله براي حساب كشيدن ازدولت و فاش شدن حقيقت براي افكارعمومي لبنان است .



آنها گفتند: اميدواريم ارزيابيها درخصوص ترور حريري ازطريق انجام تحقيقات بين المللي مستقل ازحكومتي كه ما به آن اعتماد نداريم، صورت گيرد.

نمايندگان معارض لبناني دربيانيه خود گفتند: حتي پيش از انجام تحقيقات، هرگروهي كه مسئوليت برآورده ساختن مطالباتشان در خصوص بركناري تمام رهبران سرويس امنيتي و مسئولان كوتاهي كننده درجلوگيري ازجنايت ترورحريري ومحاكمه آنها را برعهده بگيرد، را نمي پذيرند مگر اينكه تمام مقامات مسئول با تمام سمبل هايشان ازسمت خود كناره گيري كنند.

نمايندگان معارض لبناني همچنين خواستار كناره گيري مسئولان دولت اين كشوركه درترورحريري دخالت داشتند، شدند و درخواست مقامات اين كشوربراي گفتگو درمورد ترورنخست وزير سابق را رد كردند.



دراين بيانيه معارضان لبناني ازدمشق خواستند به سيطره نظامي و سياسي خود برلبنان پايان دهد.

معارضان با اشاره به اينكه معاهده طائف كه به جنگ داخلي لبنان در فاصله سالهاي 1975 تا 1990 پايان داد و سوريه را ملزم به انتقال نيروهايش ازلبنان به دره بقاع شرقي كرد گفتند: معاهده طائف ملاك اصلي و سقف حركت سياسي شان تا تحقق كامل كليه بندهاي مندرج درآن مي باشد.

دراين معاهده تاكيد شده است كه دولتهاي سوريه و لبنان با توافق يكديگر بايد يك جدول زمانبدي شده براي خروج كامل نيروهاي سوريه از اين كشوررا تعيين مي كردند.

اين درحالي است كه سوريه طي چندين نوبت نيروهاي خود را از لبنان خارج كرده است .

نمايندگان معارض از دعوت هيات هاي اقتصادي و بانكها براي اعتصاب عمومي دوشنبه آينده استقبال كردند و ازملت لبنان خواستند به خواسته آنها پاسخ بدهد و به صف معارضان بيپوندند.

هزاران لبناني دوشنبه گذشته با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در بيروت خواستار كناره گيري مقامات كشور از سمت هاي خود و خروج 14 هزار نظامي سوريه از لبنان شدند همزمان فشارهاي آمريكا و فرانسه بر دمشق براي خارج ساختن نيروهايش نيز تشديد شده است.