به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در دیدارمعاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح عمان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مسئولیت های زیادی در راستای تأمین امنیت داخلی کشورمان دارد؛افزود:در ایران برخلاف بسیاری از کشورها حوزه مرزبانی و دریابانی هم محدوده مسئولیت پلیس است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نیروهای دریابانی و مرزبانی کشور عمان همکاری تنگاتنگ دارد؛تصریح کرد:ایران و عمان در زمینه برخورد با قاچاق مواد مخدر؛انسان و کالا تعامل سازنده و خوبی دارند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه همکاری ها ی بین دو کشور ایران و عمان منجر به ارتقای امنیت در منطقه شده است؛اظهار داشت:این همکاری ها باید بیش از پیش در تمام زمینه ها تقویت شود.

سردار احمدی مقدم با تأکید بر اینکه طی سال های اخیر با اقدامات کنترلی و انسدادی که در مرزهای آبی و خاکی دو کشور صورت گرفته است شاهد کاهش ترانزیت مواد مخدر به کشور عمان هستیم؛خاطرنشان کرد:در یک سال گذشته پلیس جمهوری اسلامی ایران توانست 10 تن انواع مواد مخدر را که به سمت عمان بارگیری شده بود کشف و ضبط کند.

وی در ادامه با بیان اینکه تمام تلاش ایران این است که دریای عمان دریای صلح و دوستی باقی بماند؛تصریح کرد:بخشی از مشکلاتی که در مرزهای جمهوری اسلامی ایران است از بیرون تحمیل شده .از جمله اشغال افغنستان که موجب تولید مواد مخدر و گسترش تروریسم شده است.

فرمانده نیروی انتظامی اقدامات کنترلی و انسدادی صورت گرفته در مرز افغانستان و ایران را یاد آور شد و گفت:ما مدعی هستیم که بیش از90 درصد در انسداد مرزهای خودمان پیشرفت داشتیم.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه پلیس ایران هزینه های زیادی در امر کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران صرف کرده است؛ تصریح کرد:صرف این هزینه ها نتایج خوبی را بدنبال داشته است.

وی به کاهش چشمگیری ترانزیت مواد مخدر؛قاچاق کالا و ارز به کشور عمان طی چند سال اخیر را یادآور شد و خاطرنشان کرد:منافع مشترک در امر امنیت می طلبد که دو کشور همکاری های خود را در راستای برقراری امنیت مشترک تقویت نمایند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس کشورمان سرمایه گذاری خوبی در بخش دریابانی و سواحل داشته است؛اظهار امیدواری کرد: طی سال آینده توان گارد ساحلی ما به دو برابر حداقل افزایش پیدا کند.

سردار احمدی مقدم در ادامه با بیان اینکه دشمنان تلاش می کنند با فضا سازی تبلیغاتی ایران را تهدیدی برای منطقه جلوه دهند؛خاطرنشان کرد: کشور ما بدون توجه به این جو سازی ها مسیر پیشرفت و ترقی را در تمام زمینه ها طی می کند.

وی اضافه کرد:طبق آمارها امنیت داخلی به موازات سطح معیشتی مردم رو به اوج گیری و بهبود است و آن چیزی که در بیرون تبلیغ می شود با آن چیزی که در داخل کشورمان وجود دارد تطبیق ندارد.

سرتیپ الشیدی هم در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های پلیس ایران در امر مبارزه با مواد مخدر؛اظهار داشت: تفاهم و همکاری خوبی بین دو کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ایران و عمان دو همسایه ساحلی در دریای عمان هستند؛تأکید کرد:دو کشور با یکدیگر تلاش می کنند دریای عمان دریای امن وآرام باشد.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح عمان در ادامه این دیدار بر تقویت همکاری های بین دو کشور در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر؛قاچاق انسان و کالا تأکید کرد و گفت: وفا داری و اخلاص در این زمینه مبدا همکاری بین دو کشور است.