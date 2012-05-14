4600 دستگاه تاکسی و وانت بار در ارومیه ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ابراهیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعطای پروانه تاکسیرانی به 2 هزار و 200 متقاضی در ارومیه طی 18 ماه گذشته، افزود: در این راستا متقاضیان خدمت در ناوگان تاکسیرانی ارومیه با فراگیری آموزشهای بدو فعالیت و دریافت پروانه تاکسیرانی وارد چرخه حمل و نقل این شهر شدند.

وی با بیان اینکه این آموزشها با نگاه و رویکرد علمی در قالب 46 جلسه آموزش تصویری و همچنین جزوه شهرشناسی به این رانندگان ارائه شده، اظهار داشت: جامعه شناسی، روانشناسی، معنویت، تاریخچه تاکسیرانی و حمل و نقل و ترافیک محورهای جلسات آموزشی برای تاکسیرانان ارومیه است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه اضافه کرد: در جزوه شهرشناسی نیز مطالبی چون مقدمه ای بر تاریخچه حمل و نقل در ایران، الگوی رفتار از دیدگاه اسلام، مسئولیت اجتماعی تاکسیرانان و نگاه اجمالی به شهر ارومیه گنجانده شده است.

ابراهیمی نوسازی ناوگان تاکسیرانی را یکی از اولویتهای اساسی برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود: با توجه ویژه به این امر متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی شهر ارومیه سال گذشته از 8.7 به 7.6 سال کاهش یافته که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن برنامه های نوسازی ناوگان است.

وی در ادامه عنوان کرد: طی سال گذشته 455 دستگاه تاکسی جدید طرح نوسازی از نوع پژو و سمند به صورت خرید نقدی، نیمه نقدی، استفاده از تسهیلات بانکی و شرایط لیزینگ در چرخه حمل و نقل مسافران درون شهری در ارومیه فعالیت خود را آغاز و به این تعداد خودرو فرسوده و اسقاطی از چرخه حمل و نقل درون شهری مسافر خارج شد.

وی ادامه داد: طی این مدت با هدف توسعه ناوگان تاکسیرانی نیز 193 دستگاه خودروی جدید پلاک قرمز از نوع پژو، سمند و روآ با کاربری تلفنی و با استفاده از تسهیلات بانکی و لیزینگ به واجدین شرایط متقاضی فعالیت در امر حمل و نقل مسافر درون شهری آژانسهای تلفنی واگذار شد.

ساماندهی 2400 دستگاه وانت بار فعال در ارومیه

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه با بیان اینکه از مجموع 19 هزار و 300 دستگاه وانت بار شناسایی شده از طریق ثبت نام در سایت سازمان، 7 هزار و 860 دستگاه در سال گذشته با تکمیل پرونده سامان دهی شدند، گفت: از این تعداد تا کنون 2 هزار و 480 دستگاه وانت بار برای خط کشی و نصب علائم روی خودرو معرفی و تحت پوشش این سازمان قرار گرفته است.



ابراهیمی با اشاره به اینکه برای شناسایی وانت بارهای تحت پوشش سازمان تاکسیرانی بر روی گلگیر نوار شطرنجی نارنجی و بر روی درب آن آرم سازمان نصب می شود افزود: این خودروها می توانند در شهر ارومیه و در محدوده طرح ترافیکی تردد کرده و از خدمات بیمه رانندگان و سایر مزایا برخوردار شوند.



وی یادآور شد: با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر بر عهده شهرداریها قرار گرفته است مطابق آئین نامه وزارت کشور از سال 89 وانت بارها نیز مشمول خدمات و قوانین داخلی سازمان تاکسیرانی شده اند.