پروژه های مجتمع فرهنگی و کتابخانه مصلی شهرکرد تکمیل شد

حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 11 میلیون ریال برای تکمیل پروژه نیمه تمام مجتمع فرهنگی و کتابخانه مصلی شهرکرد مصوب شده بود.

وی تصریح کرد: اجرای ستونها، اسکلت و آجر مهدیه، پژوهشکده علوم قرآنی، کتابخانه و سالن اجتماعات این استان اقدامات آن در سفر اول رئیس جمهور به این استان انجام گرفته است.

گنجی ادامه داد: دستاوردهای سفردرمقایسه قبل ازدولت نهم 200 درصد رشد داشته است.

مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی چهار محال و بختیاری عنوان کرد: جشنواره ها و فعالیتهای فرهنگی وهنری این استان در مباحث فرهنگی افزایش چشمگیری داشته است.

گنجی یادآور شد: ارتقای شاخص فرهنگ عمومی و توسعه فعالیت فرهنگی هر دو موضوع در رابطه مستقیم همدیگر هستند و برای رشد و شکوفایی استعدادها جشنواره ای برای ایجاد شادی و نشاط مردم باید برگزار شود.

وی با بیان اینکه شناسنامه فرهنگی و ظرفیت و استعداد این استان به طور کامل شناسایی نشده، بیان داشت: شورای فرهنگی دراستان و شهرستانها باید تشکیل شود و مردم درآن عضو شوند.

مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی چهار محال و بختیاری تاکید کرد: آداب و رسوم این استان، شناسایی مفاخیرو مشاهیر، دانش نامه های فرهنگی در حال تدوین و.. اسناد و مدارک آنها باید جمع آوری شود و در مورد داشته های فرهنگی این استان بحث شود.