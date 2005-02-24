به گزارش خبرگزاري مهر، " سيروس ناصري" از اعضاي ارشد هيات مذاكره كننده هسته اي ايران روز گذشته در مصاحبه با رويترز با رد احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران اين فرضيه را مضحك عنوان كرده و گفت: " هر تصور و خيال مبهمي در مورد تهديد به حمله و يا حمله نظامي آمريكا به ايران كاملاً پوچ و بي معني است."

وي خاط نشان كرد: " نفوذ و حضور آمريكا در منطقه بسيار آسيب پذير است چه برسد به اينكه بخواهد به اقدام احمقانه اي مانند تهديد و يا حمله دست بزند."

از سوي ديگر جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز سه شنبه در بروكسل اعلام كرد كه گمانه زني ها درمورد آمادگي آمريكا براي حمله به ايران " مضحك" است اما بلافاصله افزود كه هنوز تمام گزينه ها در اين مورد باز است.

سيروس ناصري در پاسخ به احتمال بلوف آمريكا در مورد منتفي نداستن گزينه حمله نظامي به ايران گفت: واشنگتن بايد تمام گزينه هاي ممكن براي تخريب سايتهاي اتمي ايران را براي خود باز بگذارد.

ناصري تصريح كرد: " اگر حمله به ايران حقيقتاً يك گزينه (براي آمريكا) باشد، به اعتقاد من چيزي كه ايراني ها خواهند گفت اين است كه آن را روي ميز بگذاريد.( مطرح كنيد ) "

ناصري در آستانه نشست هفته آينده آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: " حتي اگر اين تصور را بكنيم كه كه يك كشور دارنده تسليحات هسته اي بخواهد به كشوري غير تسليحاتي عضو پادمان حمله كند اين مسئله نقض كننده تمام حقوق پيمان ان پي تي است و بايد كاملاً رد شود."

وي در ادامه افزود كه با توجه به حساسيت مسئله، انتقاد اروپا از موضع آمريكا ناكافي و نا متانسب است و گفت: " موضع گيري نظامي در اين مورد، نه تنها گزينه نيست، بلكه بسيار خطرناك است و پيامد آن بيشتر براي آمريكايي هاست تا براي ايرانيان."

به گفته اين عضو عاليرتبه هيات مذاكره كننده ايران: " آمريكا به خوبي آگاه است كه تلاش آنها براي رد كردن و يا درنظرنگرفتن نفوذ ايران در منطقه در اصل اين واقعيت خدشه اي وارد نمي كند كه نفوذ ايران در منطقه مي تواند تاثير زيادي در آينده منطقه داشت باشد."

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست آتي خود آخرين يافته هاي بازرسان آژانس از بازرسيهاي خود در ايران را روز دوشنبه بررسي مي كنند.

به گفته ديپلماتهاي نزديك به آژانس محمد البرادعي مديركل آژانس در اين نشست اعلام خواهد كرد كه در افشاگري جديدي در مورد برنامه هاي هسته اي ايران رخ نداده است و تهران همچنان به تعليق فعاليتهاي هسته اي خود ادامه مي دهد.