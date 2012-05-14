علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در کتابخانه‌های استان 4 هزار و 64 نسخه کتاب به ریل و گویا برای استفاده نابینایان و کمبینایان وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد 550 نسخه کتاب به ریل بوده که در دو کتابخانه علامه دهخدا بجنورد و امام خمینی (ره) اسفراین در اختیار مطالعه کنندگان قرار گرفته است.

رحیمی با بیان اینکه تعداد کتاب‌های گویا در کتابخانه‌های استان 3 هزار و 514 نسخه هستند اظهار داشت: این تعداد به تساوی در کتابخانه‌های امام خمینی (ره) اسفراین و دهخدا بجنورد تقسیم شده است.

وی عضویت نابینایان در کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی را رایگان دانست و افزود: تاکنون نابینایان و کم بینایان استان از بخش مطالعه نابینایان در کتابخانه‌های خراسان شمالی استقبال چشمگیری داشته‌اند.

این مسئول در ادامه گفت: در خراسان شمالی حدود 300 نفر نابینای مطلق وجود دارد که غالب آن‌ها در شهرستان اسفراین ساکن هستند.

وی با اشاره به تعداد زیاد نابینایان در روستای چهاربرج شهرستان اسفراین تصریح کرد: متاسفانه میزان مطالعه و سواد در نابینایان این روستا رضایت بخش نبوده و لازم است نهادهای مرتبط در این زمینه فعالیت بیشتری انجام دهند.