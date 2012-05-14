جشن پدران آسمانی خرداد ماه در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زینب شهبازی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این جشن عنوان کرد: جشن پدران آسمانی با پشتیبانی ستاد مرکزی با حرکت خود جوش فرزندان شهدا در تمام استانها برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از 11 الی 18 خرداد ماه امسال همزمان با ولادت حضرت علی (ع) این جشن در سراسر کشور برگزار می شود، افزود: همزمان با سایر استانها جشن پدران آسمانی 11 خرداد ماه در مزار شهدا در "بهشت زهرا " محله غریبان اردبیل برگزار خواهد شد.

دبیر جشن دیدار با پدران آسمانی با بیان اینکه استان اردبیل هزار و 600 نفر فرزند شهید دارد، تصریح کرد: در این روز همه فرزندان شهید در کنار هم در مزار شهدا حاضر شده و روز پدر را کنار پدرانشان جشن می گیرند.

این فرزند شهید به اهتزار درآوردن پرچم پدران آسمانی، برپایی ایستگاه صلواتی و نقاشی، دیدار از جانبازان بستری در بیمارستان ایثار توسط فرزندان شاهد را از جمله برنامه های این همایش بزرگ پدران آسمانی در اردبیل عنوان کرد.

شهبازی با بیان اینکه مردم عادی و مسئولان نیز در این جشن حاضر می شوند، اضافه کرد: مردم اردبیل از فرصت استفاده کرده و در مزار شهدا و در کنار فرزندان و خانواده های شهدا با نثار گل و گلاب پاشی با آرمانهای شهدا تجدید میثاق می کنند.

