35 درصد از خانوارهای شهری فارس اجاره نشین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری از پروژه های مسکن مهر شهرستان مرودشت بازدید به عمل آورد.

عشایری در این بازدید با ارائه آماری از وضعیت مسکن در این شهرستان اظهار داشت: در مناطق شهری این شهرستان 31 هزار و 645 خانوار زندگی می کنند که با وجود 26 هزار و 938 واحد مسکن شاهد کمبود 4هزار و 707 واحد هستیم.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد : مسکن مورد نیاز در شهرستان مرودشت در افق 1405 سالانه 2 هزار و 110 واحد مسکونی می باشد که در کل 42 هزار و 197 واحد مسکونی طی 20 سال آینده خواهد بود، پس نیاز سالانه مسکن در شهرستان مرودشت معادل دو هزار و 110 واحد مسکونی است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه مسکن شهرستان مرودشت دو هزار و 110 واحد است، گفت: در شهرستان مرودشت کل نیاز سالانه پنج دهک اول درآمدی یک هزار و 55 واحد و مسکن مهر مورد نیاز برای این پنج دهک 379 واحد در سال است.

عشایری اضافه کرد: در شهر مرودشت نیز کل نیاز سالانه به مسکن یک هزار و 950 واحد است که کل نیاز سالانه پنج دهک اول درآمدی 975 واحد ومسکن مهر مورد نیاز برای این 5 دهک335 واحد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از پروژه های مسکن مهر مرودشت که به صورت 100 درصد صنعتی اجرا شده اشاره کرد و گفت: تولید در شرایط کنترل شده، امکان موازی کاری و افزایش سرعت در عملیات اجرایی، کیفیت قابل کنترل و حق انتخاب قبل از اجرا از جمله مزایای صنعتی سازی ساختمان است.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس اضافه کرد: سبک سازی، مقاوم سازی، صرفه جویی در مصالح، مصرف بهینه انرژی در دوران ساخت و بهره برداری، کاهش دوره ساخت و در نتیجه کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش عمر و کیفیت ساختمان و قطعات و اجزای آن از دیگر مزایای قابل توجه و پر اهمیت این شیوه از ساختمان سازی است.

وی اظهار داشت: بر خلاف اینکه برخی تصور می کنند صنعتی سازی به نوعی مصنوعی سازی است اما این گونه نیست و صنعتی سازی ساختمان به معنی مصنوعی سازی نیست و در این روش قطعات و اجرای ساختمانی به صورت کارخانه‌ای تولید می‌شود که به طور انبوه و بر اساس استانداردهای لازم و با رعایت موازین توسعه پایدار انجام می‌گیرد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارسبا ذکر اینکه متوسط درصد اجاره نشینی خانوارهای شهری استان 35 درصد است، تاکید کرد: هدف مسکن مهر تامین مسکن اقشار اجاره نشین دهک های درآمدی یک تا پنجم است.