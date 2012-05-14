390 راس اسب در رفسنجان مورد تست مشمشه قرار گرفتند

محمود مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری مشمشه یکی از بیماری های باکتریایی خطرناک مشترک بین تک سمیان و انسان است.

وی با اشاره به انجام تست مشمشه برای 387 راس اسب طی سال گذشته در رفسنجان، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری مشمشه در این شهرستان مشاهده نشده است.

این مسئول گفت: سرفه، ریزش ترشحات چرک از بینی، زخم مخاط بینی از جمله علائم این بیماری در دام است.

مقامی تصریح کرد: بیماری مذکور از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا تماس با بافت های دام مبتلا به انسان منتقل می شود.

وی با بیان اینکه این بیماری در انسان باعث عفونت های تنفسی شدید و در نهایت مرگ می شود، گفت:از جمله علائم این بیماری در انسان می توان به تب، دردهای عضلانی و مفصلی، ذات الریه، وجود چرک در خون اشاره کرد.

مقامی یادآور شد: مشمشه به شدت کشنده بوده و از اهمیت بالایی در جمعیت‌های اسب برخوردار است.



