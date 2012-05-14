نتایج رسمی انتخابات پارلمانی سوریه فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) در خبری فوری گزارش داد رئیس کمیته عالی انتخابات سوریه گفت نتایج نهایی انتخابات مجلس الشعب ساعت 11 صبح روز سه شنبه به وقت محلی در کاخ دادگستری در منطقه المزه دمشق اعلام خواهد شد.



خاطر نشان می شود انتخابات پارلمانی سوریه در راستای اقدامات اصلاح طلبانه دولت بشار اسد با وجود اقدامات خشونت طلبانه گروههای مسلح مورد حمایت رژیمهای غربی و عربی و جوسازی گسترده رسانه های وابسته به آنها علیه سوریه با استقبال قشرهای مختلف مردم این کشور برگزار شد.



