70مورد مشکل بهداشتی در شهرستان بیرجند شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدزمان ابطحی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه با همکاری کارشناسان دستگاه های مربوطه بالغ بر 70 مورد مشکل بهداشتی در این شهرستان شناسایی شده است، اظهارداشت: در این راستا باید با همکاری و مشارکت دستگاه های مختلف برای رفع و رسیدگی به این مشکلات بهداشتی اقدام شود.

وی با اشاره به ا ینکه دفع غیربهداشتی فاضلاب در مناطق شهری و روستایی از مهمترین مشکلات بهداشتی شناسایی شده در این شهرستان است، افزود: این مشکل با بهر برداری از پروژه فاضلاب بیرجند مرتفع می شود، که این امر تسریع در روند اجرای پروژه را می طلبد.

ابطحی با اشاره به اینکه بحث سلامت و بهداشت جامعه یکی از مباحث اساسی شهری و شهروندی است، تصریح کرد: این موضوعات باید مورد اهتمام ویژه و در اولویت نخست مسئولین قرار گیرد و رسیدگی به وضعیت بهداشت و سلامت جامعه یکی از مراکز فرابخشی است، که تمام دستگاه ها نسبت به آن مسئول هستند.

22 مصوبه کارگروه سلامت اجرایی نشد

وی هدف از تشکیل جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی را شناسایی مشکلات بهداشتی که سلامت جامعه را تهدید می کند عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا طی سال گذشته پنج جلسه کارگروه سلامت برگزار شده که 65 مصوبه داشته و از این تعداد 33 مصوبه اجرایی و 10 مصوبه در دست اجرا است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه همچنین 22 مصوبه این کارگروه تاکنون اجرایی نشده است، بیان کرد: با توجه به اهمیت مصوبات این کارگروه در سلامت جامعه باید علل عدم اجرایی شدن این مصوبات در سطح شهرستان شناسایی و بررسی شود.

وی به مشکلات سلامت و بهداشت شهرستان با توجه به فرارسیدن فصل تابستان اشاره کرد و ادامه داد: دفع غیر بهداشتی زباله در برخی از مناطق روستایی و دفن غیربهداشتی زباله بیرجند، تولید شیرینی درمنزل و توزیع در سطح شهر، استفاده از شناگاه های طبیعی و استخرهای غیربهداشتی در فصل تابستان و دفع غیر بهداشتی فاضلاب در شهر و روستا و عدم اصلاح فرآیند تولید یخ و حمل و توزیع غیربهداشتی یخ از جمله این مشکلات است.

ابطحی استفاده از افزودنی ها به نان از جمله انواع روغن ها بدون هماهنگی با اداره نظارت بر مواد غذایی توسط برخی نانوایی ها، مشکل آب شرب شهرستان وعدم همکاری مسئولین مراکز تجمعی از قبیل پادگانها ، خوابگاه ها و .. با بازرسین بهداشت را از دیگر مشلات بهداشتی شهرستان برشمرد.

وی با بیان اینکه عرضه گوشت گوسفند و گاو به صورت غیربهداشتی نیز از مهمترین مشکلات شهرستان است، افزود: به دلیل شیوع تب کریمه کنگو در خراسان رضوی باید اقدامات پیشگیرانه از این معضل بهداشتی در سطح استان برنامه ریزی شود.

وی عرضه قلیان در سفره خانه ها و استفاده خانواده ها در تفرجگاه ها و امکان تفریحی را از دیگر مشکلات بهداشتی ذکر کرد و گفت: علیرغم تبلیغاتی که صنایع دخانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خصوص بی ضرر بودن مصرف قلیان نسبت به سیگار انجام می دهند، اما این در حالی است که طبق تحقیقات مصرف هربار قلیان معدل مصرف 80 تا 100 نخ سیگار است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند یادآور شد: معمولا تنباکو و توتون مورد استفاده در قلیان از بی کیفیت ترین و نامرغوب ترین انواع موجود و در واقع خطرناک ترین آنها و اسانس و مواد معطر استفاده شده آن حاوی مواد سمی و کشنده است که باید در بین خانواده ها اطلاع رسانی شود.