مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد تا شش ماه آینده پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ انکوتی با بیان این مطلب گفت: این اقدام با پی گیری های موکد کانون های مستقل بازنشستگان فولادی و معدنی کشور و همکاری نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی انجام شد.

وی با اشاره به ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: به علت عدم اجرای کامل این قانون، متاسفانه هنوز بازنشستگان صنعت فولاد از مزایای در نظر گرفته شده در این ماده از قانون، بهره مند نشده اند.

انکوتی با بیان اینکه اخیرا با مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده دار پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد شد، گفت: در این مصوبه مجوز پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد تا سقف سه هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصله وزارتخانه داده شده است.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان زغالسنگ استان کرمان در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان زغالسنگ تا کنون بیان داشت: بر همین اساس دولت موظف شد حداکثر تا شش ماه آینده و پس از ابلاغ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین وضعیت صندوق بازنشستگی صنعت فولاد و تعیین تکلیف مطالبات، بدهی ها و تعهدات قانونی آن اقدام نماید.

انکوتی در خصوص پرداخت مستمری بازنشستگان زغالسنگ نیز، اظهار داشت: با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه واگذاری سهام دولت مبلغ دو هزار و 800 میلیارد ریال برای پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد تا تعیین تکلیف در شش ماه آینده، تامین اعتبار شد.

