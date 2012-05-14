توسعه کشاورزی با حمایت از سرمایه ایرانی ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان آق قلا، حمایت ویژه از بخش کشاورزی را جزو هفت اولویت کاری شهرستان درسال 91 اعلام کرد.

وی اظهار داشت: جهت اجرایی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری در شهرستان آق قلا باید توسعه بخش کشاورزی در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار بگیرد.

کر در بخش دیگری از سخنانش به نزدیکی شروع برداشت محصولات کشاورزی در شهرستان اشاره کرد و گفت : دستگاه های متولی خرید محصولا کشاورزان در سالجاری باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا از هرگونه دلال بازی سودجویان جلوگیری شود.

فرماندار تاکید کرد: باید مراکز خرید محصولات کشاورزی در سه نوبت شیفت کاری فعالیت نمایند تا کشاورزان برای تحویل محصولات خود مشکلی نداشته باشند.



وی سپس به لزوم آماده باش تمامی دستگاه های متولی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: آتش نشانی ، پلیس راه ، حمل و نقل پایانه ها و نیروی انتظامی از جمله دستگاه های اجرایی هستند که در این ایام بایستی با آمادگی کامل در کنار کشاورزان حضور داشته باشند.

کر با توجه به بروز سیل امسال افزود: بیمه محصولات کشاورزی در مقابل سیل و خشکسالی موضوعی است که باید بین کشاورزان نهادینه شود و با آگاهی رسانی مناسب این موضوع فرهنگ سازی شود.

فرماندار شهرستان آقلا همچنین در این جلسه خواست از افزایش بی رویه کرایه حمل محصولات کشاورزی توسط حمل و نقل پایانه ها جلوگیری شود.