45 روستای چهار محال و بختیاری از گاز طبیعی بهره مند می شوند

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد خانوار گازدار این استان در سال جاری افزایش پیدا می کند و از 88 درصد به 89 درصد می رسد.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی خط انتقال گاز پتروشیمی لردگان در سال جاری آغاز می شود.

هیبتیان ادامه داد: خط انتقال 20 اینچ فولاد چهارمحال نیز تکمیل و به بهربرداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در سالجاری خط انتقال 10 اینچ تقویتی اردل به بهربرداری می رسد و بخش اعظم خدمات شرکت به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار می شود.

هیبتیان یاد آور شد: کلیه قطب ها و نواحی صنعتی از گاز طبیعی در سال جاری بهرمند می شوند.

وی بیان داشت: باز سازی ومقاوم سازی هشت شهراین استان که از قدمت شبکه گاز بالای 15 سال برخوردار هستند بازنگری کلی می شود.

مدیرعامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری عنوان کرد: گاز رسانی به کلیه پروژه های مسکن مهر در این استان ،شروع عملیات استفاده از کنتر های هوشمند به جای کنترهای قدیمی ، اجرایی کردن سیستم قرائت از راه دور ایستگاه های تقلیل فشار گاز این استان و اجرای 220 هزار نفر ساعت آموزش در سطح شرکت گاز استان از جمله اهداف و برنامه های مهم این شرکت در سال جاری است.