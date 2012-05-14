محمد تقی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چارت سازمانی شهرداری مرکز از افزایش تعداد واحدهای این سازمان خبرداد و گفت: توسعه سریع کرج لزوم مهندسی مجدد را در ساختار سازمانی شهرداری می طلبد.

وی افزود: سال 89 ده سازمان وابسته به شهرداری در کرج وجود داشت؛ در این سال سازمان جدید عمران و نوسازی به چارت سازمانی شهرداری کرج اضافه شد و در سال 90 نیز دو سازمان فن آوری و زیباسازی شهری به مجموعه سازمان های شهرداری کرج پیوست.

عبداللهی گفت: در سال 91 نیز سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری کرج با حفظ معاونت در ستاد آغاز به کار خواهد کرد.

مدیر طرح و برنامه شهرداری کرج، مناطق شهری را با پیشانی شهرداری دانست و افزود: هرچند مشکلاتی در چارت سازمانی قبلی شهرداری وجود داشت اما در چارت جدید این موارد برطرف شده است.

وی عنوان کرد: دو معاونت قبلی شهرداری کرج به سه معاونت معماری، شهرسازی و خدمات شهری ارتقا یافته است و ادارات عمران مناطق نیز زیر نظر شهرداری هر منطقه فعالیت خواهد داشت.

عبداللهی در بخش دیگری به ایجاد مدیریت جدیدی تحت عنوان "تدوین ضوابط و مقررات" اشاره کرد و گفت: از آنجا که یکی از مشکلات فراروی شهروندان در بخش بخشنامه های شهرداری بود، این واحد ایجاد شد تا موانع موجود در این مسیر رفع شود.

وی افزود: این مرکز مستقیماً با حوزه شهرسازی به عنوان اصلی ترین حوزه در شهرداری مرتبط است و با دفترچه های مدونی که ایجاد خواهد کرد به صورت ضابطه مند تعارضات ناشی از ضوابط و مقررات را برطرف می سازد.

این مسئول درباره شفاف سازی قواعد و مقررات شهرداری در فضای مجازی نیز عنوان کرد: پورتال شهرداری در این زمینه اطلاع رسانی های خوبی داشته است و درصدد آن هستیم تا مصوبات شوراها و قوانین و مقررات شهرداری را نیز در این مجموعه غنی سازی کنیم.