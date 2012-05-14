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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

عبداللهی در گفتگو با مهر؛

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج آغاز به ‌کار می‌کند

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج آغاز به ‌کار می‌کند

کرج-خبرگزاری مهر: مدیرطرح و برنامه شهرداری کرج ضمن تشریح چارت جدید این سازمان از آغاز به‌کار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خبر داد.

محمد تقی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چارت سازمانی شهرداری مرکز از افزایش تعداد واحدهای این سازمان خبرداد و گفت: توسعه سریع  کرج لزوم مهندسی مجدد را در ساختار سازمانی شهرداری می طلبد.

وی افزود: سال 89 ده سازمان وابسته به شهرداری در کرج وجود داشت؛ در این سال سازمان جدید عمران و نوسازی به چارت سازمانی شهرداری کرج اضافه شد و در سال 90 نیز دو سازمان فن آوری و زیباسازی شهری به مجموعه  سازمان های شهرداری کرج پیوست.

عبداللهی گفت: در سال 91 نیز سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری کرج با حفظ معاونت در ستاد آغاز به کار خواهد کرد.

مدیر طرح و برنامه شهرداری کرج، مناطق شهری را با پیشانی شهرداری دانست و افزود: هرچند مشکلاتی در چارت سازمانی قبلی شهرداری وجود داشت اما در چارت جدید این موارد برطرف شده است.

وی عنوان کرد: دو معاونت قبلی شهرداری کرج به سه معاونت معماری، شهرسازی و خدمات شهری ارتقا یافته است و ادارات عمران مناطق نیز زیر نظر شهرداری هر منطقه فعالیت خواهد داشت.

عبداللهی در بخش دیگری به ایجاد مدیریت جدیدی تحت عنوان "تدوین ضوابط و مقررات" اشاره کرد و گفت: از آنجا که یکی از مشکلات فراروی شهروندان در بخش بخشنامه های شهرداری بود، این واحد ایجاد شد تا موانع موجود در این مسیر رفع شود.

وی افزود: این مرکز مستقیماً با حوزه شهرسازی به عنوان اصلی ترین حوزه در شهرداری مرتبط است و با دفترچه های مدونی که ایجاد خواهد کرد به صورت ضابطه مند تعارضات ناشی از ضوابط و مقررات را برطرف می سازد.

این مسئول درباره شفاف سازی قواعد و مقررات شهرداری در فضای مجازی نیز عنوان کرد: پورتال شهرداری در این زمینه اطلاع رسانی های خوبی داشته است و درصدد آن هستیم تا مصوبات شوراها و قوانین و مقررات شهرداری را نیز در این مجموعه غنی سازی کنیم.

کد مطلب 1602121

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