شبکه آب شرب بیله سوار نیاز به اصلاح دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبانژاد ظهر دوشنبه در جلسه مدیرعامل آبفا شهری استان با بیان اینکه زیرساخت های شهرستان بیله سوار در حال توسعه است بر ساماندهی و اصلاح شبکه آب و فاضلاب شهری بیله سوار و جعفرآباد تاکید کرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل تابستان عنوان کرد: مصرف آب شهر بیله سوار در این فصل به 120مترمکعب در ثانیه می رسد که نیاز است به توسعه امکانات و تجهیزات لازم توجه جدی شود.

فرماندار شهرستان بیله سوار افزود: با پیگیری مسئولان شهری و استانی در صورت تخصیص 45 میلیارد ریال اعتبار پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری بیله سوار تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

حسن زاده با بیان اینکه در جهت بهبود شبکه آب و فاضلاب استان کمبود اعتبار وجود دارد، افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم طرح مطالعات اولیه و زیست محیطی فاضلاب شهر جعفرآباد اجرا خواهد شد.

وی اعلام کرد: با توجه به توسعه شهر بیله سوار تا مهرماه هفت کیلومتر به طول شبکه فاضلاب شهر بیله سوار اضافه می شود.