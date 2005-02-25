اعلام نتايج آزمون كارشناسي ارشد دانشگاهها ؛ نيمه دوم ارديبهشت ماه 84

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در آزمون كارشناسي ارشد 365 هزار و 160 نفر در 122 رشته آموزشي در سراسر كشور شركت كردند ، همچنين امسال با توجه به اينكه براي اولين بار داوطلبان شركت كننده مي توانستند علاوه بر انتخاب رشته اول در يك رشته شناور نيز شركت كنند به همين دليل 66 هزارو 449 نفر نيز انتخاب دوم داشتند و در مجموع براي 431 هزارو 609 داوطلب كارت ورود به جلسه صادر شد.

وي افزود: در نيمه دوم ارديبهشت ماه نتايج آزمون كارشناسي ارشد بصورت كارنامه در اختيار داوطلبان شركت كننده در آزمون قرا رمي گيرد و افرادي كه حد نصاب نمره قبولي را آورده و مجاز به انتخاب رشته باشند علاوه بر كارنامه فرم انتخاب رشته را نيز دريافت خواهند كرد.

وي خاطر نشان كرد: پس از ارسال فرم انتخاب رشته داوطلبان تنيجه پذيرفته شدگان نهايي در آزمون دهه اول شهريور ماه اعلام خواهد شد .

معاون اجرايي سازمان سنجش در خصوص ظرفيت پذيرفته شدگان در آزمون تاكيد كرد: ظرفيت پذيرش هنوز قطعي نشده اما با توجه به افزايش تعداد رشته ها و همچنين تعداد داوطلبان بنابراين قطعا تعداد افراد پذيرفته شده نسبت به آزمون سال 83 درصدي افزايش پيدا مي كند.