33 درصد دانش آموزان اردبیل در طرح نور ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر دوشنبه در نشست معلمان قرآنی آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل تصریح کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون دانش آموز حفاظ قرآن، طرح نور همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل هم اجرا می شود که با استقبال 33 درصدی دانش آموزان روبیرو شده است.

وی با بیان اینکه استقبال دانش آموزان اردبیلی نشان از علاقه دانش آموزان دارالارشاد به قرآن است، گفت: دانش آموزان اردبیلی با آغاز ثبت نام در طرح نور با علاقه خاصی اقدام به ثبت نام کرده اند و این میزان ثبت نام در خور توجه است.

محمودزاده همچنین از ثبت نام 27 درصدی فرهنگیان در طرح نور خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر استقبال خوب دانش آموزان اردبیلی از طرح حفظ قرآن، فرهنگیان و همکاران اداره آموزش و پرورش استان نیز از این طرح استقبال کرده اند که حاکی از توجه ویژه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به قرآن است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به تشکیل قطبهای آموزشی در استان افزود: تاکنون 59 قطب آموزشی در راستای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان تشکیل شده است.

وی از افزایش کیفیت آموزشی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: 40 برنامه آموزشی در استان اردبیل اجرا شده که نتیجه آن افزایش رتبه کنکور دانش آموزان اردبیلی از رتبه 24 کشوری به 19 کشوری است.



محمودزاده از تلاش آموزش و پرورش استان برای افزایش رتبه کنکور استان در سال جاری خبر داد و گفت: رتبه برتر کنکور استان با چهار استان بالاتر از خود تنها چند دهم امتیاز فاصله دارد، بنابراین با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته انتظارمی رود رتبه کنکور استان تا جایگاه 15 کشور نیز افزایش یابد.