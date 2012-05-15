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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

در جشنواره هنر و معماری/

"ادیپ" به خانه نمایش رسید

"ادیپ" به خانه نمایش رسید

نمایش"ادیپ" نوشته سوفوکل و کارگردانی سپیده صباغ چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در خانه کوچک نمایش روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز ازنخستین جشنواره تئاتر دانشکده هنر و معماری نمایش "ادیپ" نوشته سوفوکل به کارگردانی سپیده صباغ در دو نوبت 16 و 18 در خانه کوچک نمایش روی صحنه می‌رود.

همچنین در این جشنواره هر روز از ساعت 10 تا 12 کارگاه آموزشی تئاتر برگزار ‌می‌شود. چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی حرکت با حضور حامد نصرآبادیان، پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه سمینار تئاتر مدرن با حضور داریوش مودبیان و شنبه 30 اردیبهشت کارگاه هنر جدید با حضور امیر سرافرازیان در خانه کوچک نمایش برگزار می‌شود.

کتایون فیض مرندی، منیژه محامدی، امیر کاووس بالازاده وعلیرضا دریابیگی هیئت داوران نخستین جشنواره هنر و معماری را تشکیل می‌دهند که در اجرای دوم نمایشها را داوری می‌کنند.
 
یکشنبه 31 اردیبهشت ماه مراسم اختتامیه و بزرگداشت امیردژاکام به کارگردانی آرزو افشار از ساعت 17 تا 19 در سالن 107 دانشکده هنر و معماری برگزار می‌شود. 
 
کد مطلب 1602156

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