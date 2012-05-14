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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

رضوانی اعلام کرد:

اجرای طرح روخوانی قرآن کریم برای 70 هزار دانش آموز گلستان

اجرای طرح روخوانی قرآن کریم برای 70 هزار دانش آموز گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان از شرکت 70 هزار دانش آموز ابتدایی گلستان در طرح روخوانی قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوریه رضوانی ظهر دوشنبه در حاشیه جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن کریم اظهار داشت: طرح ارتقای قرآن در راستای منویات مقام معظم رهبری برای رفع مهجوریت قرآن کریم ، در مقطع ابتدایی تقریبا به مدت سه سال با تلاش وزیر و معاونت وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست.

معاون آموزش ابتدایی استان ، تقویت اعتقادات مذهبی و باورهای دینی، تقویت مهارت روانخوانی قرآن کریم و انس با قرآن در بین دانش آموزان را از اهداف این طرح عنوان کرد.

رضوانی گفت: در سال اول 30 درصد دانش آموزان پایه سوم مجریان طرح بودند که این تعداد در سال بعد به 100 درصد رسید و در همان سال 30 درصد دانش آموزان پایه چهارم را نیز شامل شد و امسال در استان گلستان 100 درصد پایه های سوم و چهارم و 30 درصد پایه پنجم مجری این طرح بودند و امروز جشن شکر گذاری کسب مهارت روان خوانی قرآن در استان برگزار شد.

وی افزود: این جشن به صورت نمادین استانی در مسجد امام باقر (ع)  و به صورت همزمان در سراسر استان اجرا شد.

رضوانی یادآور شد: در سال اول 27 هزار دانش آموز در استان شامل این طرح شدند و امسال بالغ بر 70 هزار دانش آموز گلستانی این طرح را با موفقیت به اتمام رساندند و در کنار این طرح ، طرح در محضر قرآن بین فرهنگیان مقطع ابتدایی اجرا شده است که در سال گذشته 30 درصد فرهنگیان در آن شرکت نمودند و امسال 90 درصد فرهنگیان از این طرح استقبال کردند.

کد مطلب 1602159

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