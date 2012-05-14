اجرای طرح روخوانی قرآن کریم برای 70 هزار دانش آموز گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حوریه رضوانی ظهر دوشنبه در حاشیه جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن کریم اظهار داشت: طرح ارتقای قرآن در راستای منویات مقام معظم رهبری برای رفع مهجوریت قرآن کریم ، در مقطع ابتدایی تقریبا به مدت سه سال با تلاش وزیر و معاونت وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست.

معاون آموزش ابتدایی استان ، تقویت اعتقادات مذهبی و باورهای دینی، تقویت مهارت روانخوانی قرآن کریم و انس با قرآن در بین دانش آموزان را از اهداف این طرح عنوان کرد.

رضوانی گفت: در سال اول 30 درصد دانش آموزان پایه سوم مجریان طرح بودند که این تعداد در سال بعد به 100 درصد رسید و در همان سال 30 درصد دانش آموزان پایه چهارم را نیز شامل شد و امسال در استان گلستان 100 درصد پایه های سوم و چهارم و 30 درصد پایه پنجم مجری این طرح بودند و امروز جشن شکر گذاری کسب مهارت روان خوانی قرآن در استان برگزار شد.

وی افزود: این جشن به صورت نمادین استانی در مسجد امام باقر (ع) و به صورت همزمان در سراسر استان اجرا شد.

رضوانی یادآور شد: در سال اول 27 هزار دانش آموز در استان شامل این طرح شدند و امسال بالغ بر 70 هزار دانش آموز گلستانی این طرح را با موفقیت به اتمام رساندند و در کنار این طرح ، طرح در محضر قرآن بین فرهنگیان مقطع ابتدایی اجرا شده است که در سال گذشته 30 درصد فرهنگیان در آن شرکت نمودند و امسال 90 درصد فرهنگیان از این طرح استقبال کردند.