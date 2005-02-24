حضور جعفري در پست نخست وزيري به نفع ملت عراق وروند سياسي اين كشور خواهد بود/ نظر مرجعيت شيعه عراق درمورد جعفري مثبت است

عدنان كاظمي سخنگوي ابراهيم جعفري ، نامزد اصلي پست نخست وزيري عراق از سوي ائتلاف عراق يكپارچه در پاسخ به سوال مهر كه از وي پرسيد" در اين شرايط ويژه كه عراق با آن روبرو است با چه هدفي ابراهيم جعفري خود را نامزد پست نخست وزيري عراق كرده است ؟ " گفت : دراين رابطه بايد بگويم كه جعفري دبيركل حزب الدعوه اسلامي عراق است وبا توجه به محبوبيت وپايگاهي كه در ميان ملت عراق دارا مي باشد تصميم به اين امر گرفت.





او ابراز داشت: اين مسئله از طريق نظر سنجي هايي كه ما وطرف هاي مختلف طي ده ماه گذشته انجام دادند به دست آمد .

به گفته اين سخنگوعلاوه بر آن جعفري از احترام خاصي نزد بسياري ازجريان هاي سياسي عراق نيز برخوردار است و از همه بالاتر اينكه مرجعيت شيعه عراق هم نظر مثبتي به او دارد. از اين رو حضور ابراهيم جعفري در پست نخست وزيري به نفع ملت عراق وروند سياسي اين كشور خواهد بود.

به گفته سخنگوي جعفري تلاش هايي از سوي وي براي پايان دادن به گرايش مقتدي صدر به مسايل نظامي وكشاندن وي به صحنه فعاليت هاي سياسي انجام مي شود.

كاظمي در پاسخ به سوال خبرگزاري " مهر" درمورد تلاش هاي دكتر ابراهيم جعفري براي اعطاي نقش سياسي به مقتدي صدر ونيز شايعه ائتلاف واتحاد بين حزب الدعوه وجريان مقتدي صدر كه گفته مي شود از زمان سقوط بغداد آغاز شده است گفت : اين دو جريان ارتباط نزديك و نقاط مشترك فراواني با يكديگر دارند واين اشتراك نظر حتي تا مرز ديدگاه هاي مشترك در مورد آينده هم مي رسد .



وي افزود: از اين رو مي توان گفت تلاش جعفري براي وارد كردن جريان صدري ها به صحنه سياسي درراستاي تلاش هايي است كه وي براي مشاركت تمامي احاد ملت عراق در اداره دولت انتقالي وبخصوص تدوين پيش نويس قانون اساسي عراق مي باشد.

اين اقدام همچنين مي تواند به مسئله گرايش به تشكيل و اداره شبه نظاميان درعراق پايان دهد و در راستاي استقرارو ثبات عراق همه جريان ها را به سوي فعاليت هاي بالفعل سياسي بكشاند.