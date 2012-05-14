من سیتی 100 سال عقب تر از ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: آنها می توانند تا آنجا که دوست دارند پیش بروند اما تاریخ باشگاه منچستریونایتد، ما را از آنها جدا می کند. نیازی نیست که در این خصوص به خودمان نگرانی راه بدهیم. فکر می کنم تیم ما یک تاریخ غنی دارد. آنها برای اینکه به ما برسند نیاز به یک قرن زمان دارند.

وی که در روز آخر رقابت ها مقابل ساندرلند به برتری رسید، افزود: اگر خاطرتان باشد در اول فصل گفتم که ما در پایان 82 امتیاز کسب می کنیم و احتمالا قهرمان می‌شویم اما امروز 7 امتیاز بالاتر از این میزان کسب کرده ایم. اما ببینید، این بی معنی است و ما قهرمانی را واگذار کرده ایم.

فرگوسن ادامه داد: من در دوره 25 ساله مربیگری خود فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده ام و زمان هایی است که آدم باید بنشیند و بگوید که مرتکب اشتباه شده است اما 89 امتیاز، میزانی است که شما باید به وسیله آن قهرمان شوید.