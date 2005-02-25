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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۳۷

فرماندهي نيروي انتظامي :

رانندگان اتوبوس هر 6 ماه آزمايش سلامت مي شوند // امنيت منازل را براي مسافران نوروزي تضمين مي كنيم

فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي با تشديد فعاليت هاي خود ، امنيت منازل شهروندان را در ايام نوروز و در هنگام سفرهاي نوروزي تامين خواهد كرد ، گفت : در همين راستا آمادگي كامل نيروها در كلانتري ها و پاسگاهها و كنترل سارقان حرفه اي منازل در دستور كار قرار گرفته است .

سردار محمد باقر قاليباف  در همايش سراسري يگانهاي راهنمايي و رانندگي ناجا در جمع خبرنگاران با بيان اينكه رانندگان اتوبوس هر 6 ماه يكبار از نظر سلامت جسمي و روحي تحت آزمايش قرار خواهند گرفت ، اظهار داشت : در آيين نامه جديد راهنمايي ورانندگي كه مراحل نهايي تصويب خود را در دولت مي گذراند ، گواهينامه ها به 7 دسته طبقه مي شوند كه يكي ازآنها گواهينامه مخصوص رانندگان وسايل نقليه عمومي از جمله اتوبوسها هستند .

وي با اشاره به نقش رانندگان اتوبوس در تامين سلامت دست كم 30 انسان ( مسافر ) تاكيد كرد : لازم است كه رانندگان اتوبوس از قابليت هاي بيشتي برخوردار بوده و آموزش هاي ويژه اي ببيند كه در اين زمينه قرار است  هر 6 ماه يكبار تست سلامت جسمي و روحي از رانندگان اتوبوس به عمل آيد تا مطمئن شويم كه مي توان جان مردم را دست اين افراد سپرد .

حرفه ماموران راهنمايي و رانندگي نيز جزء مشاغل سخت محسوب مي شود

  سردار قاليباف با اشاره به سختي حرفه افسران و ماموران راهنمايي و رانندگي تاكيد كرد : ايستادن هاي طولاني در خيابانهاو  تقاطع ها و تحمل فشارهاي روحي و رواني و ارتباط با افراد مختلف با رفتارهاي متفاوت همگي در وضعيت سلامت جسمي و روحي افسران راهنمايي ورانندگي موثر است و به همين دليل پيشنهاد محسوب شدن شغل ماموران و افسران راهنمايي ورانندگي به عنوان مشاغل سخت مطرح و در دولت در حال بررسي است .

وي با تاكيد بر اينكه بارها به ماموران راهنمايي ورانندگي اعلام شده كه در جايي كه تخلف با يك تذكر قابل حل است ، دست به قلم نشوند، اظهار داشت :  اما از ماموران راهنمايي و رانندگي نيز خواسته ايم كه  درمواجه با 10 تخلف شاخص با جديت برخورد كرده  ودر صورت تكرار مجدد ، حق جريمه كردن نيز خواهند داشت .

وي با بيان اينكه ماموران پليس راه به هيچ وجه حق كمين كردن در گوشه جاده ها را ندارند ، تصريح كرد : ماموران بايد در معرض ديد باشند تا  مانع از بروز تخلفات شوند نه اينكه خود را در گوشه اي مخفي كرده  و پس از رويت  تخلف با آن برخورد كنند .

سردار قاليباف با تاكيد بر اينكه متاسفانه مديريت عمليات ترافيكي و مديريت ميداني در مجموعه راهور ضعيف است ، اظهار داشت :  27 نقطه تهران دچار گره هاي ترافيكي هستند كه بايد از طريق آموزش نيروهاي و مديريت ميداني دقيق مشكلات اين تقاطع ها را تا حدي كاهش داد .

کد مطلب 160218

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