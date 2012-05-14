به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه هفتم اردیبهشت امسال ماموران پلیس آگاهی کرج از درگیری مرگباری در خرمدشت باخبر شدند. ماموران پس از حضور در محل دریافتند در این درگیری مرد جوانی به نام حمید بر اثر اصابت ضربه های کارد به گلو و پهلویش از پا درآمده است.

ماموران سپس به تحقیق از خانواده مقتول پرداختند که آنها مدعی شدند، مقتول با همسرش اختلاف داشت و چند بار از سوی برادر زنش تهدید شده بود به همین خاطر احتمال می دهیم حمید از سوی برادر همسرش به قتل رسیده است.

کارآگاهان سپس مظنون این جنایت به نام مسعود را تحت تعقیب قرار داده و پس از تعقیب و مراقبت های شبانه روزی متهم را در حوالی ترمینال شهید کلانتری کرج شناسائی و دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی های اولیه ماموران منکر قتل شد اما در مواجهه با شاهدان درگیری لب به اعتراف گشوده و گفت: با توجه به اینکه مقتول مدام خواهرم را کتک می زد و مورد آزارو اذیت قرار می داد به دنبال راهی برای تلافی از او بودم و به همین خاطر روز حادثه با تهیه چاقوئی به سراغ وی رفته و با زدن چند ضربه به پهلو و گردنش ، او را به قتل رسانده و بلافاصله از محل متواری شدم .

سرهنگ حمیدرضا گل صباحی – رئیس پلیس آگاهی استان البرز – با اعلام این خبر گفت :متهم به قتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و از آنجا روانه زندان شد .

