به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در راستای برگزاری سومین جشنواره ارزیابی وبگاه‌های حاکمیتی و اعطای جایزه بزرگ وب از کلیه دستگاههای قوای سه‌گانه برای ثبت‌نام در این جشنواره با آدرس www.nwa.ir دعوت کرد.

سومین دوره این جشنواره در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری کشور توسط مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه نظام اداری الکترونیک کشور و در پی برگزاری موفقیت‌آمیز دو دوره از جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی و اعطای "اولین جایزه بزرگ وب" به برگزیدگان، در تیرماه امسال برگزار خواهد شد.

مبنای کار در این دوره از جشنواره مانند دوره‌های گذشته، براساس خوداظهاری دستگاهها و سپس انتخاب 20 درصد وبگاههای برتر براساس نتایج و نهایتا ارزیابی تخصصی و علمی و انتخاب وبگاههای برتر خواهد بود.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی براساس وظایف محوله همچون دوره گذشته این ارزیابی را در سطح کلیه وب‌گاه‌های حاکمیتی برگزار کرده و برهمین اساس از کلیه دستگاههای قوای سه‌گانه برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل می‌آید تا 11 خرداد ماه سال جاری با مراجعه به وب‌گاه جشنواره به آدرس www.nwa.ir ثبت‌نام کنند.

جوایز اصلی این دوره از جشنواره شامل جایزه وب‌گاه برتر در زمینه اطلاع‌رسانی، جایزه وبگاه برتر در زمینه تعامل سازمانی و جایزه وبگاه برتر در زمینه تراکنش مالی است.

همچنین جوایز ویژه این جشنواره شامل جایزه وب‌گاه برتر در زمینه پاسداشت خط و زبان فارسی، جایزه وب‌گاه برتر در زمینه رعایت استانداردهای وب و جایزه ویژه درگاه جامع خواهد بود.

ارزیابی‌های تخصصی این دوره در 5 سطح خواهد بود؛ سطح اول شامل موجودیت با هدف ارزیابی چگونگی ارائه اطلاعات پایه توسط وب‌گاهها، سطح دوم شامل مدیریت اطلاعات و محتوا با هدف ارزیابی مکانیزم‌های سازماندهی، دسته‌بندی و ارائه محتوا در وب‌گاهها، سطح سوم شامل تعامل و مدیریت دانش با هدف ارزیابی مکانیزم‌ها و سازوکارهای تعاملی، کیفیت ارائه خدمات، استانداردهای وب و مدیریت و خلق دانش در وب‌گاهها، سطح چهارم شامل تراکنش با هدف ارزیابی مکانیزم‌های امنیتی، تراکنشی و مالی در وب‌گاهها و نهایتاً سطح پنجم شامل درگاه جامع با هدف ارزیابی وضعیت و کیفیت وب‌گاهها به لحاظ ویژگی‌های درگاه‌ جامع درنظر گرفته شده است.

این ارزیابی به طور دو سالانه برگزار می‌شود و با اعلام نتایج، وبگاههایی که نسبت به دوره قبل نیز در ارائه این سرویس‌ها پیشرفت داشته‌ و تلاش مضاعفی برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم کرده‌اند، اعلام و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.