به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابت های فوتبال لیگ پیشکسوتان استان قم با حضور 17 تیم شرکت کننده برگزار شد تا تیم های شرکت کننده در این دوره برای کسب چهارمین جام قهرمانی این پیکارها با یکدیگر به رقابت بپردازند.



در گروه نخست این دوره از رقابت ها تیم های فوتبال بهمن، هلال احمر، هما، صنعت نفت و شاهین حضور داشتند و از جمع تیم های حاضر در این گروه تیم هلال احمر توانست جواز صعود در مرحله نیمه نهایی لیگ این دوره را کسب کند.



در گروه دوم نیز تیم های فوتبال رده سنی پیشکسوتان استوار، استقلال، مبتکر و هنگ برای کسب جواز صعود به مرحله دوم با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این گروه هیچ یک از مدعیان حتی استوار که در جمع چهار تیم سال گذشته حضور داشت، نتوانستند به نیمه نهایی صعود کنند.



در گروه سوم مسابقات چهارمین دوره لیگ فوتبال پیشکسوتان باشگاه های استان قم نیز تیم های فوتبال پیشکسوتان پردیس، دژبان، میلاد و خیام حضور داشتند که از این گروه تیم مدعی پردیس به مرحله نیمه نهایی رسید و از قضا به دیدار نهایی نیز راه یافت.



بر اساس قرعه کشی صورت گرفته در هیئت فوتبال استان قم، در گروه چهارم مرحله مقدماتی رقابت های لیگ پیشکسوتان فوتبال استان قم نیز تیم های فوتبال بیت المقدس، سهیل، افشین و مهر برای کسب جواز صعود به مصاف هم رفتند که از این گروه تیم های بیت المقدس و سهیل جواز صعود به مرحله دوم و بعد از آن مرحله نیمه نهایی را کسب کردند که از بین آنها بیت المقدس فینالیست شد و سهیل برای کسب مقام سوم به دیدار رده بندی راه یافت.



بعد از موفقیت در مراحل اول و دوم گروهی، تیم های فوتبال سهیل، بیت المقدس، هلال احمر و پردیس جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورند که طی آن در نیمه نهایی سهیل به مصاف پردیس رفت و بیت المقدس با هلال احمر مسابقه داد.



در این مرحله بیت المقدس در دیداری نزدیک و نفس گیر با حساب دو بر یک از سد تیم هلال احمر گذشت تا برای سومین بار راهی دیدار نهایی شود، ضمن اینکه پردیس نیز که سال گذشته در نیمه نهایی باخته بود، این بار از سد سهیل عبور کرد تا حریف تیم بیت المقدس در دیدار نهایی باشد.



بدین ترتیب تیم های فوتبال پیشکسوتان بیت المقدس و پردیس در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی چهارمین دوره مسابقات لیگ فوتبال پیشکسوتان باشگاه های استان قم در زمین چمن ورزشگاه تختی قم به مصاف یکدیگر رفتند که برنده این دیدار تیم بیت المقدس بود.



در مسابقه پایانی تیم بیت المقدس توانست در دیداری که نیمه اول آن یک بر یک مساوی به پایان رسید، در نهایت سه بر یک تیم پردیس را شکست داده و مقام قهرمانی را به خود اختصاص بدهد، ضمن اینکه تیم های هلال احمر و سهیل نیز بعد از تساوی در وقت های عادی در نهایت با توافق با یکدیگر به مقام سوم مشترک بسنده کردند.

