علیخانی: تجمع کنندگان مقابل مجلس به ما فحش دادند/ لاریجانی: حقتان بود فحش خوردید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1391 با نیم ساعت تاخیر و حضور حدود 140 نماینده در مجلس آغاز شد.

به دلیل اینکه مجلس با حضور 194 نماینده قادر به رای گیری برای مواد است پیش از اینکه اکثریت نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شوند قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری گفت: جمعیت انبوهی مقابل درب مجلس ازدحام کرده اند.

وی افزود: ما قصد خروج از مجلس را داشتیم که این جمعیت ماشین را محاصره کردند و شروع به زدن ماشین کردند.

علیخانی تصریح کرد ما از ماشین پیاده شدیم تحصن کنندگان ما را محاصره کردند و به ما فحش و اهانت کردند.

وی با نشان دادن تابلویی از شعارهای تحصن کنندگان گفت: ما ماموریم پیام تحصن کنندگان را به شما برسانیم.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر علیخانی به مزاح گفت: حقتان بود فحش خوردید. آقای آشوری از هیئت رئیسه مامور پیگیری درخواست های تجمع کنندگان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر تجمع کنندگان به وضعیت پروژه های مسکن مهر در هشتگرد اعتراض داشتند. تجمع کنندگان معتقدند دولت در زمینهای مردم اقدام به ساخت مسکن مهر کرده است.