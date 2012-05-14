به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در جلسه علنی روز دوشنبه در تذکری خطاب به لاریجانی اظهار داشت: همانطور که می دانید تا سال 1340 بحرین استان چهاردهم ایران بوده است اما متاسفانه با خیانت شاه و مصوبه ننگین مجلس شورای ملی بحرین را مستقل کردند.

وی ادامه داد: اگر قرار است اتفاقی در بحرین بیفتد، بحرین حق جمهوری اسلامی ایران است، نه عربستان.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: باید با این دسیسه هایی که آل خلیفه و آل سعود می کنند مبارزه کرد.

شهریاری گفت: انتظار این است که مسئولان سیاست خارجی این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: بحرین لقمه ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی پایین رود و استفاده اش را ببرند.

وی این نوع اقدامات را بحران سازی در منطقه خواند و گفت: این رفتارهای بدوی در شرایط فعلی در منطقه تاثیرات سوئی برای همان کشورهایی دارد که اینگونه به این مسائل ورود می کنند.