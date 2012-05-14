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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

حجت الاسلام حسینی:

ایران به کشورهای منطقه هشدار دهد/ افغانستان مستعمره جدید آمریکا

ایران به کشورهای منطقه هشدار دهد/ افغانستان مستعمره جدید آمریکا

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه گفت: ایران وظیفه دارد که به کشورهای منطقه در قبال اتفاق هایی که در حال رخ دادن است، هشدار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ظهر دوشنبه در جمع مردم ابرکوه در مسجد مصلی اظهار داشت: ایران باید به عنوان ام القرای جهان اسلام و دلسوزترین حامی مسلمانان به کشورهای منطقه و از جمله افغانستان و مصر هشدار دهد که لحظات تعیین کننده ای در پیش رو دارند.

وی با اشاره به لغو نهایی قانون ننگین کاپیتولاسیون در ایران به عنوان قانون یک جانبه و استعماری در ابتدای انقلاب اسلامی افزود: متأسفانه این قانون خفت بار که علاوه بر تحقیر ملت ها، رجال کشورها را هم به سمت پذیرش اقتدار بیگانگان سوق می دهد در برخی از کشورهای منطقه و به خصوص افغانستان در حال شکل گیری است.

حسینی عنوان کرد: اکنون شاهد هستیم که این قانون در کشورهای تحت الحکومه و سر سپرده امریکا در منطقه ادامه دارد و در هفته گذشته در افغانستان نیز سند خفت باری مشابه کاپیتولاسیون با عنوان همکاری های استراتژیک کابل واشنگتن به امضا کرزای و اوباما رسید.

وی با اشاره به اینکه حامد کرزای به رغم توصیه ها و هشدارهای مقام معظم رهبری خیانتی بزرگ در حق مردم افغانستان و منطقه مرتکب شد و این پیمان خفت بار را به امضا رساند، افزود: اگر مجلس افغانستان این قانون را رد نکند و جنبه قانونی به آن ببخشد شاهد حضور بلند مدت آمریکا در منطقه خواهیم بود و عملاً افغانستان به مستعمره جدید آمریکا مبدل خواهد شد.

کد مطلب 1602197

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