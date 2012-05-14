ایران به کشورهای منطقه هشدار دهد/ افغانستان مستعمره جدید آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ظهر دوشنبه در جمع مردم ابرکوه در مسجد مصلی اظهار داشت: ایران باید به عنوان ام القرای جهان اسلام و دلسوزترین حامی مسلمانان به کشورهای منطقه و از جمله افغانستان و مصر هشدار دهد که لحظات تعیین کننده ای در پیش رو دارند.

وی با اشاره به لغو نهایی قانون ننگین کاپیتولاسیون در ایران به عنوان قانون یک جانبه و استعماری در ابتدای انقلاب اسلامی افزود: متأسفانه این قانون خفت بار که علاوه بر تحقیر ملت ها، رجال کشورها را هم به سمت پذیرش اقتدار بیگانگان سوق می دهد در برخی از کشورهای منطقه و به خصوص افغانستان در حال شکل گیری است.

حسینی عنوان کرد: اکنون شاهد هستیم که این قانون در کشورهای تحت الحکومه و سر سپرده امریکا در منطقه ادامه دارد و در هفته گذشته در افغانستان نیز سند خفت باری مشابه کاپیتولاسیون با عنوان همکاری های استراتژیک کابل واشنگتن به امضا کرزای و اوباما رسید.

وی با اشاره به اینکه حامد کرزای به رغم توصیه ها و هشدارهای مقام معظم رهبری خیانتی بزرگ در حق مردم افغانستان و منطقه مرتکب شد و این پیمان خفت بار را به امضا رساند، افزود: اگر مجلس افغانستان این قانون را رد نکند و جنبه قانونی به آن ببخشد شاهد حضور بلند مدت آمریکا در منطقه خواهیم بود و عملاً افغانستان به مستعمره جدید آمریکا مبدل خواهد شد.