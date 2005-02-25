آراء نيچه از سه موضع مخالف ، موافق و هرمنوتيكي بررسي مي شود

دكتر معيني در گفت وگو با خبرنگار دين و انديشه " مهر" ، درباره برگزاري همايش يكروزه شناخت ، نقد و بررسي آراء و آثار نيچه گفت : در تاريخ فلسفه معاصر سه، چهار انديشمند محور توجه متفكرين بعد از خود قرار گرفته و سالهاست آثارشان تاويل و نقد و بررسي مي شود . قابل ذكر است كه تاثيرانديشه هاي اين افراد از حوزه فلسفه نيز فراتر رفته و در گستره اجتماع و مجامع هنري و فرهنگي نيز بازتابهاي قابل توجهي داشته است .

وي افزود : هيدگر از جمله افراد مطرحي است در ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اهميت هيدگر همايشي را سال 82 در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار كرديم كه بسيار مثبت و موثر بود و با استقبال بي نظيري روبرو شد، تا جايي كه بعد از برگزاري اين همايش مقالات پژوهشي بسياري در رابطه با محورهاي انديشه هيدگر منتشرشده وهمايشهاي دانشجويي بسياري با محوريت هيدگر برگزار شد .

دبير علمي همايش دو روزه شناخت ، نقد و بررسي آراء و آثار نيچه تصريح كرد : اما شخصيت نيچه از اين منظر داراي اهميت بيشتري است . تقريبا تمامي آثار نيچه در ايران ترجمه شده كه اين مسئله در مورد ساير فلاسفه صادق نيست . همچنين نقد و بررسي هاي زيادي در باب انديشه هاي او صورت گرفته است.



وي افزود : توجه محوري به آراء و آثار نيچه براي داشتن پيش زمينه اي مدون براي همايشهاي دانشجويي وسمينارهاي تحقيقاتي و كمك به تهيه چهار چوب اصول فرهنگي الزامي است .

معيني اضافه كرد : در همايش دو روزه نيچه كه با اهداف مذكور برگزار مي شود گذشته از نظريه " اراده معطوف به قدرت " مباحث هنري و سياسي مطرح شده در ديدگاه نيچه ، از منظرهاي مخالف و موافق و همچنين ديدگاه هرمنوتيكي بررسي مي شود و از آنجا كه اين همايش در دانشگاه تهران برگزار مي شود وجه آكادميكي پررنگي خواهد داشت.

وي در پايان گفت : كانون انديشه جوان در نظر دارد اين روند مطالعلتي را با موضوع ديگر فيلسوفان مطرح معاصر ادامه دهد .