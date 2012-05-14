  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

متلوشینکو نفر اول دور چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد

متلوشینکو نفر اول دور چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد

تبریز – خبرگزاری مهر: یوری متلوشینکو از تیم دوچرخه سواری شکر اسپور ترکیه نفر اول دور چهارم بیست و هفتمین تور بین المللی آذربایجان شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بیست و هفتمین تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان ، متلوشینکو مسافت 7/194 کیلومتری قره چمن تا اردبیل را در چهار ساعت و 24 دقیقه و هشت ثانیه رکاب زد.

همچنین آلوز کانکوفسکی از تیم دکوالای چک و حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این دور از مسابقه پیراهن امتیازی به حسین ناطقی رسید و پیراهن کوهستان را امیر کلاهدوز از پتروشیمی به تن کرد.

پیراهن طلایی را نیز میلان کادلیچ چک از آن خود کرد و عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد همچنان رکاب زن آسیا باقی ماند.
 

کد مطلب 1602211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها