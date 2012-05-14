متلوشینکو نفر اول دور چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بیست و هفتمین تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان ، متلوشینکو مسافت 7/194 کیلومتری قره چمن تا اردبیل را در چهار ساعت و 24 دقیقه و هشت ثانیه رکاب زد.



همچنین آلوز کانکوفسکی از تیم دکوالای چک و حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.



در این دور از مسابقه پیراهن امتیازی به حسین ناطقی رسید و پیراهن کوهستان را امیر کلاهدوز از پتروشیمی به تن کرد.

پیراهن طلایی را نیز میلان کادلیچ چک از آن خود کرد و عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد همچنان رکاب زن آسیا باقی ماند.

