  1. بین الملل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

الحرمین گزارش داد:

نگرانی فزاینده کشورهای کوچک شورای همکاری از نفوذ سعودی ها

نگرانی فزاینده کشورهای کوچک شورای همکاری از نفوذ سعودی ها

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به برگزاری نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به نگرانی کشورهای کوچکتر در این زمینه پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الحرمین در آستانه برگزاری نشست سران شورای همکاری خلیج فارس گزارش داد: برخی ازاعضای شورای همکاری خلیج فارس( شامل کویت، بحرین، قطر،امارات، عمان و عربستان) از افزایش نفوذ سعودی ها به عنوان بزرگترین عضو در این شورا نگرانند.

این پایگاه به نقل از یک منبع نزدیک به دولت قطر می افزاید: قطر خط مشی عربستان را اقدامی برای تخریب روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس می داند.

پایگاه مذکور نوشت: کشورهای کوچکتر عضو شورای همکاری خلیج فارس نگران از دست دادن نفوذ اقتصادی و سیاسی خود به نفع عربستان هستند.

این پایگاه به نقل از "نیل پاتریک" پژوهشگر ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس آورده است: تمایل فزاینده ای نزد کشورهای حوزه خلیج فارس برای وحدت با توجه به فشارهای داخلی و منطقه ای وجود دارد اما موضوع حاکمیت ملی و ترس از نفوذ قوی عربستان مانع اقدام عملی شده است.

پایگاه فوق به نقل از یک پژوهشگر امور بحرین مقیم قطر می افزاید: وحدت عربستان و بحرین در واقع اهرم فشاری بر بحرینی ها برای سر و سامان دادن به اوضاع داخلی شان است اما اگر این موضوع واقعا رخ دهد منطقه را به لرزه در می  آورد.

این پایگاه در ادامه می افزاید: برگزاری این نشست در حالی است که عربستان و قطر در موضوعات منطقه ای از جمله سوریه و یمن دخالت می کنند. آنها به دنبال انزوای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند.

شایان ذکر است که بحث اتحاد میان عربستان و بحرین با مخالفت گروههای ضد آل خلیفه از جمله جمعیت الوفق روبرو شده است.

کد مطلب 1602212

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