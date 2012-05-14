نگرانی فزاینده کشورهای کوچک شورای همکاری از نفوذ سعودی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الحرمین در آستانه برگزاری نشست سران شورای همکاری خلیج فارس گزارش داد: برخی ازاعضای شورای همکاری خلیج فارس( شامل کویت، بحرین، قطر،امارات، عمان و عربستان) از افزایش نفوذ سعودی ها به عنوان بزرگترین عضو در این شورا نگرانند.

این پایگاه به نقل از یک منبع نزدیک به دولت قطر می افزاید: قطر خط مشی عربستان را اقدامی برای تخریب روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس می داند.

پایگاه مذکور نوشت: کشورهای کوچکتر عضو شورای همکاری خلیج فارس نگران از دست دادن نفوذ اقتصادی و سیاسی خود به نفع عربستان هستند.

این پایگاه به نقل از "نیل پاتریک" پژوهشگر ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس آورده است: تمایل فزاینده ای نزد کشورهای حوزه خلیج فارس برای وحدت با توجه به فشارهای داخلی و منطقه ای وجود دارد اما موضوع حاکمیت ملی و ترس از نفوذ قوی عربستان مانع اقدام عملی شده است.

پایگاه فوق به نقل از یک پژوهشگر امور بحرین مقیم قطر می افزاید: وحدت عربستان و بحرین در واقع اهرم فشاری بر بحرینی ها برای سر و سامان دادن به اوضاع داخلی شان است اما اگر این موضوع واقعا رخ دهد منطقه را به لرزه در می آورد.

این پایگاه در ادامه می افزاید: برگزاری این نشست در حالی است که عربستان و قطر در موضوعات منطقه ای از جمله سوریه و یمن دخالت می کنند. آنها به دنبال انزوای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند.

شایان ذکر است که بحث اتحاد میان عربستان و بحرین با مخالفت گروههای ضد آل خلیفه از جمله جمعیت الوفق روبرو شده است.