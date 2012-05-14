حجاب مقدمه عفاف و سلامت بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع جامعه ورزش استان افزود: نظام دینی و انقلاب اسلامی ایران در همه ابعاد به ویژه بعد دینی ، فرهنگی و ....تحولات بزرگ و عظیمی را به وجود آورده است.

وی افزود: همین تحولات عظیم در ابعاد مختلف اندیشه و تفکر و.... بوده که به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) بوجود آمد و دشمنان داخلی و خارجی را وادار به عقب نشینی کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان با اشاره به اینکه نگاه دولت نهم و دهم به ورزش و جوانان به خصوص در بخش بانوان ویژه بوده گفت: حضور بانوان ورزشکار در عرصه های مختلف ورزشی در سطح جهان توام با رعایت حجاب و شئونات اخلاقی از اولویتها و افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی اظهار داشت: اولویت بانوان ما در ورزش حفظ حجاب ، عفاف ، عزت ، قداست و ارزشمندی زن است نه کسب مدال و قهرمانی.

جمشیدی جایگاه بانوان را در نظام مقدس جمهوری اسلامی مهم قلمداد کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه ای از یک انسان کامل بوده و در تمام زمینه های رفتاری ، گفتاری و کرداری الگوی بانوان جهان است.

قربانعلی پاشا مدیر کل ورزش و جوانان گلستان هم در این همایش ضمن تبریک عید میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و میلاد امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب گفت: خداوند متعال را شاکریم که در نظامی زندگی می کنیم که بانوان از جایگاه ویژه فرهنگی ، معنوی و اخلاقی برخوردارند.

پاشا تصریح کرد: بعد اخلاقی و معنوی ورزش از اولویتهای وزارت ورزش و جوانان بوده و ما یکی از موارد مهم ارزیابی هیئتهای ورزشی و ادارات ورزش و جوانان شهرستان و بخشهای استان را داشتن برنامه های فرهنگی و معنوی قرار دادیم.