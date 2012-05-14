راه اندازی 2500 شورای امر به معروف در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن شاهوار پور پیش از ظهر دوشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان بر ضرورت مشارکت همگانی و استفاده از همه ظرفیتها به منظور گسترش دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد و اظهار داشت: از جمله فعالیتهای اساسی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تحقق ارزشهایی است که امروزه به عنوان مطالبات جدی نهضت جهان اسلام محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، همه مسئول هستیم، افزود: از مشکلاتی که در راستای گسترش این دو فریضه با آن مواجه هستیم، ماهواره و فضای مجازی و اثرات مخربی است که بر فرهنگ نسل جوان گذاشته می شود.



شاهوار پور با تاکید بر ضرورت برخورد با این موانع گفت: با راه اندازی سایتهای اسلامی و مطلوب و پاسخگویی به شبهات در فضای مجازی و توسعه فرهنگ سازی می توانیم با این اقدام دشمنان مقابله کنیم.



دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان با اشاره به برنامه های این ستاد از ساماندهی گروه های هادی خبر داد و افزود: در راستای اجرای این طرح افرادی که دارای ناهنجاری های اخلاقی هستند شناسایی و هدایت می شوند که تا کنون 110 نفر شناسایی و ارشاد شده اند.



فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) همچنین از راه اندازی دو هزار و 500 شورای امر به معروف ونهی از منکر در استان خوزستان خبر داد و گفت: توسعه این شوراها در استان و گسترش فعالیتهای فرهنگ سازی همچنان پیگیری می شود.



وی با اشاره به مشارکت بیش از 50 هزار نفر در بحث آموزش احیای فرایض و چاپ نشریه های متعدد در این زمینه افزود: اعزام ناظر و بازرس به ادارات و دستگاه ها، برگزاری 69 همایش با محوریت حجاب و عفاف، برگزاری 111 همایش در موضوعات فرهنگی ، برگزاری 369 جلسه ستاد در سطح استان و تصویب یک هزار و 800 مصوبه، چاپ و توزیع 15 هزار جلد کتاب دعا و فریضه و 200 هزار پوستر و بروشور و... از اقدامات انجام شده در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان است.



شاهوار پوربا اشاره به اینکه شعار محوری هر ساله ستاد «ترویج تذکر لسانی« است، گفت: خوزستان در زمینه احیای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در میان سایر استانها رتبه برتر را داراست.