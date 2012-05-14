نمایشگاه دستاوردهای سفر هیئت دولت به استانها در البرز به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان ها البرز با 83 غرفه فعال در ابعاد مختلف بعداز ظهر دوشنبه به کار خود پایان داد.



مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان البرز ساعت 9 و نیم صبح پنج شنبه با حضور عیسی فرهادی استاندار البرز و مدیران کل استان افتتاح شد و در مراسم اختتامیه نیز حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز و دیگر مدیران کل استان حضور داشتند.



این نمایشگاه همه روزه به مدت پنج روز از ساعت 9 صبح تا 13 و نوبت عصر از ساعت 16 تا 20 دایر بود.



حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج و مهدی ایران نژاد در مراسم اختتامیه از غرفه ها نمایشگاه دیدن کردند.

بار دیگر خبرنگاران به صورت ایستاده مراسم را پوشش خبری دادند ولی دیگر فرماندار و مدیران کل همانند مراسم افتتاحیه به دلیل ناهماهنگی و نبود گروه تشریفات انتهای مجلس ننشستند.

پسندیده مدیر کل حفاظت محیط زیست، اسلامی مدیر کل انتقال خون، حسین نوری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، هدائی پور سرپرست شرکت گاز استان البرز و مکاریان مدیر کل بهزیستی استان از جمله مدیران کلی بودند که در مراسم حضور داشتند.

حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج و رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز در این مراسم سخنرانی کردند.

در پایان مراسم نیز از 15 غرفه برتر از جمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، محیط زیست، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، گازرسانی و شرکت پخش فرآورده های نفتی تقدیر بعمل آمد.