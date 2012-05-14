عدم استفاده مطلوب از ظرفیت دولت الکترونیک در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در ستاد دولت الکترونیک افزود: این در حالی است که خدمات دولت الکترونیک وقتی معنا پیدا می‌کند و می‌توان آن را به طور کامل موفق ارزیابی کرد که مردم از ظرفیت‌ها و خدمات موجود استفاده کنند و همین امر مهمترین عامل در ارتقاء سلامت اداری خواهد بود.

وی با تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای اجرای کامل دولت الکترونیک در نواحی پایلوت استان گفت: در حال حاضر شهر سلطانیه و هفت نقطه در استان به صورت آزمایشی برای اجرای کامل دولت الکترونیک انتخاب شده‌اند که مسئولان مربوطه طی یک هفته باید اقدامات لازم برای انجام کامل دولت الکترونیک در این نواحی را انجام دهند.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ ردیف بودجه‌ای برای اجرای دولت الکترونیک مشخص نشده است، تاکید کرد: قطعاً همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند این طرح را انجام دهند، زیرا چندین دستگاه اجرایی در این زمینه با موفقیت عمل کرده است. البته اگر دستگاهی پس از اجرای طرح محرز شد که بودجه نیاز داشته است قطعاً تامین اعتبار خواهد شد.

استاندار زنجان افزود: در چهارمین همایش سلامت اداری کشور، استان زنجان با توجه به اقدامات عملی صورت گرفته در راستای ارتقاء سلامت اداری که یکی از شاخص‌های آن اجرای دولت الکترونیک بود، به‌عنوان استان نمونه کشور انتخاب شد.

رئوفی‌نژاد افزود: در حال حاضر 530 خدمت از خدمات احصا شده دولت الکترونیک در استان زنجان ارائه می‌شود که بیش از 130 خدمت مختص به روستاهای استان است.

رئوفی‌نژاد تصریح کرد: در دولت الکترونیک دیگر کسی با اعمال سلیقه شخصی با تغییر مسیر، علاوه بر بالا بردن هزینه خدمات، موجب نارضایتی عمومی نخواهد شد و نقش بسیاری از واسطه‌ها نیز در این دولت از بین خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه استان زنجان در توسعه خدمات الکترونیک در کشور استان پیشتاز است، ادامه داد: همه مسئولان در دستگاه‌های اجرایی باید به لزوم اجرای این امر باوری قوی داشته باشند، زیرا در غیر این صورت حتی اگر این برنامه با موفقیت در دستگاهی اجرا شود تنها جنبه تشریفاتی خواهد داشت و در امور جاری دستگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.