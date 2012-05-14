اروپا و روزهای ناآرام/ از یونان تا آلمان رهبران در سراشیبی سقوط

یونان و معضل تشکیل دولت

در یونان مذاکرات احزاب سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی هنوز راه به جایی نبرده و به احتمال فراوان دراواسط ماه جولای بار دیگر مردم یونان که به شدت از اجرای سیاست های طرح ریاضت اقتصادی ناراضی هستند به پای صندوق های رای بیایند.

یونان دیروز و امروز شاهد مذاکرات احزاب سیاسی پیروز در انتخابات بوده و شخص "کارلوس پاپولیا" رئیس جمهور یونان نیز در این مذاکرات حاضر بوده تا بتواند اوضاع یونان را که علاوه بر بحران اقتصادی اکنون با بحران سیاسی نیز روبرو است بهبود ببخشد اما با وجود همه تلاش ها این مذاکرات تا کنون راه به جایی نبرده است.

یونان یکشنبه هفته گذشته شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بوده در انتخابات هفته گذشته حزب محافظه کار دموکراسی نوین تنها 20 درصد از 80 درصد از آرا شمارش شده و حزب سوسیالیست پان هلنیک که از آن به "پاسوک" یاد می شود 14 درصد از آراء را به دست آوردند.

هر چند حزب دموکراسی نوین به رهبری ساماراس همچنان بیشترین آرای انتخابات روز یکشنبه را در دست دارد ولی بیشترین کرسی ها را در انتخابات از دست داده و مجبور به درخواست ائتلاف با احزاب دیگر شده است.

اما اتحادیه اروپا به یونان هشدار داده که اگر دولت این کشور از بسته کمک 130 میلیارد یورویی این اتحادیه حمایت نکرده و به واسطه برنامه ریاضت اقتصادی را اجرا نکند، اتحادیه اروپا کمک های خود را از این کشور قطع کرده و به احتمال زیاد یونان از حوزه یورو خارج می شود.

ایتالیا و ورود ارتش به منازعات سیاسی

در ایتالیا نیز وضعیت چندان مناسب نیست و پس از تظاهرات های روزهای گذشته سیاست مداران این کشور صحبت از استفاده از نیروهای ارتش برای سرکوب تظاهرات های مردمی می کنند.

در همین رابطه "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا نیز به گونه ای صحبت می کند که گویا استفاده از نیروهای ارتش برای برخورد با تظاهرات های مردمی قطعی شده است.

هرچند تظاهرات های برگزار شده در ایتالیا تا کنون مسالمت آمیز بوده اند اما در هفته گذشته یک گروه آنارشیست مسئولیت حمله به یکی از کارکنان اداره "فاینمکانیکا" و زخمی کردن یکی از مقامات آن را برعهده گرفت.

در روزهای گذشته در ناپولی بیش از صد نفر از مردم خشمگین در برایر دفتر مالیاتی Equitalia دست به اعتراض زدند که این اعتراضات به خشونت کشیده شد. اعتراض کنندگان تخم مرغ، سنگ و بطری به سمت نیروهای پلیس پرتاب می کردند. در این اعتراضات حدود دوازده نیروی پلیس مجروح شدند.

اعتراض کنندگان، سازمانهای مالیاتی را مسئول شرایط نامساعد زندگی برای بسیاری از مردم این کشور می دانند. از شروع امسال حدود دوازده نفر در ایتالیا به دلیل شرایط بد زندگی دست به خودکشی زده اند. افرادی که دست به خودکشی می زنند، اکثرا ورشکسته یا بیکار هستند.

نخست وزیر ایتالیا به منظور کاهش تاثیرات بحران اقتصادی یک بسته حمایتی را تصویب کرده است تا از خانواده هایی با درآمد پایین حمایت کند. کابینه مونتی به ویژه می خواهد اوضاع اقتصادی مردم جنوب ایتالیا را بهبود بخشد.



آلمان و زمزمه های پایان آنجلا

در آلمان نیز موضوع ادامه حضور "آنجلا مرکل" در سیاست بحث داغ مردم است. دیروز بزرگترین ایالت آلمان شاهد برگزاری انتخابات ایالتی بود انتخاباتی که نتایج آن چندان باب میل صدراعظم آلمان نبود.

حزب "دموکرات-مسیحی آلمان" به رهبری آنجلا مرکل صدراعظم آلمان نتوانست براساس نتایج اولیه بیش از ۲۶ درصد آراء و ۶۷ کرسی مجلس ایالتی نوردراین- وستفالن را کسب کند و نوربرت روتگن، نامزد اصلی این حزب در پی شکست در این انتخابات از سمت دبیر کلی حزبش در پرجمعیت ‌ترین ایالت آلمان کناره گرفت. برندۀ این انتخابات حزب "سوسیال دموکرات آلمان" بود که توانست براساس نتایج اولیه ۱ / ۳۹ درصد آراء ۹۹ کرسی مجلس ایالتی نوردراین-وستفالن

را به دست بیاورد.

این شکست بزرگی برای حزب مرکل تلقی می شود و به نظر می رسد پیروزی دو حزب مخالفت در این انتخابات نشان از کاهش حمایت ها از حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل داشته باشد. آرا حزب حاکم از 35 درصد به 26 درصد کاهش پیدا کرده و دو حزب مقابل با 51 در صد توانستند این ایالت مهم را از آن خود کنند.

هانه لوره کرافت، از حزب سوسیال دموکرات در مصاحبه با فرانس 24 در این باره می گوید: من به جد از اعتماد رای دهندگان در این ایالت به حزبمان تشکر و قدردانی می کنم و ما به وعده هایی که داده ایم عمل خواهیم کرد و خرسند خواهیم شد که به اهداف انتخاباتی خود عمل کنیم. انتخابات روز یکشنبه سومین انتخابات ایالتی در سال جاری در آلمان بشمار می رود.

بر آوردها نشان از آن دارد که پیروزی احزاب اپوزیسیون در آلمان در واقع انعکاسی از نارضایتی شهروندان در این کشور از ریاضت های اقتصادی دولت مرکل است و این احتمال وجود دارد که شکست کامل حزب مرکل سبب شود تا بحران اقتصادی اروپا قربانی دیگری نیز بگیرد.

