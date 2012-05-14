به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر وحیدی ظهر روز دوشنبه در همایش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان اظهار کرد: در راستای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر کارهای ارزشمندی صورت گرفته اما با توجه به مهیا بودن بستر و سازماندهی مناسب باید در راستای عمق بخشی به کار و افزایش کیفیت تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه عمق بخشی به فعالیتها منجر به پایداری و ماندگاری آنها می شود، افزود: جدی گرفتن مسئله آموزش در این راستا ضروری است و آموزش گردانندگان کار اولویت دارد.



وحیدی گفت: آنچه باعث استمرار فعالیتها و اجرای مطلوب آنها می شود این است که متولیان خود به مباحث اخلاقی اهمیت دهند و در گفتار و رفتار و منش آنها این موضوع هویدا باشد.



وی با تاکید بر اینکه استان خوزستان در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر جایگاه ویژه ای دارد، افزود: بر این اساس و با توجه به اینکه استاندار خوزستان نیز عنایت ویژه ای به مسائل فرهنگی دارند باید تلاش کنیم که جزو استانهای اول کشور و الگویی برای دیگران باشیم.



دستیار ارشد استاندار خوزستان به اجرای طرح معراج در استان اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی در مدارس اجرا شد.



وی ادامه داد: براساس این طرح شهرستانها و مدارسی که بیشتر در معرض آسیب بودند شناسایی و اعتبار خوبی از محل اعتبارات استانی به آنها تعلق گرفت.



وحیدی با تاکید بر مهیا بودن شرایط و ضرورت استفاده از موقعیت، گفت: شناسایی معروفات و منکرات در هر مجموعه و دستگاه اجرایی و ارزیابی پس از پایان سال، یکی از دیگر طرحهایی است که به زودی در استان اجرایی می شود.