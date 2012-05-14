بازدید از بناهای تاریخی اصفهان در روز جهانی موزه رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی افزود: 28 و 29 اردیبهشت ماه روز جهانی موزههاست که علاقه مندان بناهای تاریخی میتوانند به صورت رایگان از آن دیدن کنند.
وی تصریح کرد: بناهای تاریخی اصفهان شامل مجموعه میدان امام(ره)، کاخ موزه چهلستون، منارجنبان، مسجد جامع اصفهان، باغ فین کاشان و موزهها، بناهای تاریخی و مساجد جامع در سطح شهرستانها در روزهای یاد شده پذیرای میراث دوستان است.
بازار تاریخی نائین زنده میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مدنیان سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نایین اظهار داشت: ادامه مرمت بازار تاریخی نایین با اجرای کف فرش آن توسط میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نایین در حال اجراست.
وی اظهار داشت: پیش از این اجرای استحکام بخشی،سفید کاری،ایزوله و آجر فرش پشت بام بازار تاریخی نایین نیز صورت گرفته و هم اکنون با اجرای کف فرش آن مراحل نهایی تبدیل این بازار به بازارچه صنایع دستی نایین اجرایی خواهد شد.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نایین با اشاره به اینکه عملیات کف فرش بازار نایین در دو مرحله صورت گرفت، افزود: مرحله اول از دروازه چهل دختران تا میدان چهل دختران و مرحله دوم آن از میدان چهل دختران تا مسجد شیخ مغربی در حال انجام است.
وی به همکاری کسبه بازار نایین اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای اخیر و مذاکرات صورت گرفته با مالکین مغازههای بازار تعداد زیادی از مالکین با بستن قراردادی مغازههای خود را در اختیار اداره میراث فرهنگی نایین قرار دادند.
مدنیان افزود: عملیات مرمت این مغازهها به اتمام رسیده و قرار است با دعوتی که از هنرمندان صنایع دستی شهرستان صورت گرفته به زودی این مغازهها در اختیار آنان قرار گیرد و شاهد احیاء و رونق دوباره این بازار خواهیم بود.
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