بازدید از بناهای تاریخی اصفهان در روز جهانی موزه رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی افزود: 28 و 29 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه‌هاست که علاقه مندان بناهای تاریخی می‌توانند به صورت رایگان از آن دیدن کنند.

وی تصریح کرد: بناهای تاریخی اصفهان شامل مجموعه میدان امام(ره)، کاخ موزه چهل‌ستون، منارجنبان، مسجد جامع اصفهان، باغ فین کاشان و موزه‌ها، بناهای تاریخی و مساجد جامع در سطح شهرستان‌ها در روزهای یاد شده پذیرای میراث دوستان است.

بازار تاریخی نائین زنده می‌شود



به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مدنیان سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نایین اظهار داشت: ادامه مرمت بازار تاریخی نایین با اجرای کف فرش آن توسط میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نایین در حال اجراست.

وی اظهار داشت: پیش از این اجرای استحکام بخشی،سفید کاری،ایزوله و آجر فرش پشت بام بازار تاریخی نایین نیز صورت گرفته و هم اکنون با اجرای کف فرش آن مراحل نهایی تبدیل این بازار به بازارچه صنایع دستی نایین اجرایی خواهد شد.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نایین با اشاره به اینکه عملیات کف فرش بازار نایین در دو مرحله صورت گرفت، افزود: مرحله اول از دروازه چهل دختران تا میدان چهل دختران و مرحله دوم آن از میدان چهل دختران تا مسجد شیخ مغربی در حال انجام است.

وی به همکاری کسبه بازار نایین اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های اخیر و مذاکرات صورت گرفته با مالکین مغازه‌های بازار تعداد زیادی از مالکین با بستن قراردادی مغازه‌های خود را در اختیار اداره میراث فرهنگی نایین قرار دادند.

مدنیان افزود: عملیات مرمت این مغازه‌ها به اتمام رسیده و قرار است با دعوتی که از هنرمندان صنایع دستی شهرستان صورت گرفته به زودی این مغازه‌ها در اختیار آنان قرار گیرد و شاهد احیاء و رونق دوباره این بازار خواهیم بود.