خوابگاههای خودگردان بدون مجوز تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب طالعی ظهر دوشنبه در جریان دیدار با سرپرستان و مالکان خوابگاههای خودگردان وابسته به دانشگاه ارومیه با بیان اینکه خوابگاه های خودگردان فاقد مجوز با دستور قضایی و توسط پلیس اماکن عمومی تعطیل می شوند، افزود: با توجه به افزایش تعداد دانشجویان، وزارت علوم، مجوز تشکیل خوابگاه های خودگردان دانشجویی و تامین امکانات رفاهی- خوابگاهی دانشجویان توسط بخش خصوصی را صادر و با وجود تعداد زیاد خوابگاه های خودگردان تا حد زیادی مشکل اسکان دانشجویان رفع شد.

وی ضمن تقدیر از مکاری بخش خصوصی در راستای ایجاد امکانات رفاهی و اسکان برای دانشجویان، اظهار داشت: خوابگاه های خودگردان دانشجویی از خوابگاه های دولتی جدا نیست و دانشگاه ارومیه به دنبال تحت پوشش قرار دادن این خوابگاهها و ارائه حمایتهای رفاهی، مالی، فرهنگی و معنوی است.

معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه عنوان کرد: دانشگاه نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا رفاه و آسایش دانشجویان را چه در خوابگاه های دولتی و چه در خوابگاه های خودگردان تامین کند که در این راستا همکاری مالکین و سرپرستان خوابگاه های غیر دولتی قابل تقدیر است.

طالعی ادامه داد: خوابگاه داران حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در این حرفه مشغول فعالیت بوده و با دانشگاه قرارداد همکاری دارند، باید به عضویت در شرکت تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی در آمده و برابر دستور العملی اجرایی وزارت علوم مبنی بر تاسیس و اداره خوابگاه های دانشجویی غیردولتی در دانشگاه ها و و در موسسات آموزش عالی جهت دریافت پروانه اقدام کنند.

وی یادآور شد: دانشگاه ارومیه همکاری لازم را با خوابگاه های خودگردان می کند تا بتوانند مجوز خود را دریافت کنند ولی خوابگاه هایی که موفق به دریافت مجوز نشده و حائز شرایط جواز فعالیت شناخته نشوند از آغاز مهرماه امسال، از فعالیت آنها جلوگیری می شود.