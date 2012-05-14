ابرکوه بر سکوی رشد و توسعه علمی قرار دارد

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ شهرستان در سال گذشته، برگزاری نخستین سمینار ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک توسط دانشگاه آزاد اسلامی را در دست اقدام داریم.

امام جمعه ابرکوه بیان داشت: این سمینار با هدف ارائه راهکارهای توسعه مناطق کویری، به ویژه موقعیت اقلیمی ابرکوه تبیین شده است تا راه های توسعه پایدار در بخش کشاورزی، صنعتی، معماری و منابع آبی و صنعت توریسم مورد بحث علمی قرار گیرد.

حسینی با اشاره به استقبال صورت گرفته از این سمینار عنوان کرد: در این خصوص مقالاتی نیز به ویژه در مورد راه کارهای برون رفت ابرکوه از وضعیت پیامدهای منفی ناشی از خشکسالی ارائه می شود و به اعتقاد من این همایش بزرگ، اقدام افتخارآمیز ملی و کشوری در زمینه علمی است که خروجی آن قرار دادن ابرکوه بر سکوی رشد و توسعه پایدار با مبانی نظری و علمی خواهد بود.

سمینار ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه در ابرکوه برگزار می شود و تاکنون 750 مقاله به دبیرخانه این سمینار ارسال شده است.