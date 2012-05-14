دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دانشجویان ورودی دانشکده دندانپزشکی پس از گذراندن واحدهای دوره علوم پایه و شرکت در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی، با پشت سر گذاشتن دانشجویان دانشگاه های معتبر و با سابقه کشور توانستند عنوان دوم کشور را نصیب خود کنند.

در این آزمون همچنین از میان 10 نفر برگزیده کشور سه نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه حضور دارند، بدین صورت که خانم ها الهه کامیاب نژاد و شبنم راستی به ترتیب عناوین دوم و سوم و آقای عرفان بردیده عنوان هشتم کشور را از آن خود کردند.

سیاوش وزیری ضمن تبریک این موفقیت به اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه بویژه مدرسان علوم پایه و دانشکده دندانپزشکی، این موفقیت چشمگیر را در اولین گام حضور دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ستود.

آرمانهای انقلاب و دفاع مقدس را باید با زبان هنر به جوانان معرفی کرد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: آرمانها و حقیقت انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس را بایستی با زبان هنر های مختلف و به روز به جوانان معرفی کرد.

آیت الله مصطفی علما افزود: این جشنواره کار مهم و عظیمی است و بایستی مسئولان با نهایت دقت و حساسیت درصدد احیای ارزش ها و آرمانهای انقلاب اسلامی و پیام های هشت سال دفاع مقدس باشند.

وی افزود: بسیاری از جوانان امروز قبل از انقلاب را ندیده اند و نمی دانند که ایران چقدر در اسارت بیگانگان گرفتار بود و چگونه آمریکاییها در همین شهر کرمانشاه جولان می دادند و هر کاری که می خواستند می کردند و همه امورات کشور با دست آنها تعیین می شد و قطعا خفتی بالاتر از این برای ملت ایران وجود ندارد.

برگزاری جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن

همزمان در دو هزار و 279 مدرسه ابتدایی استان کرمانشاه، جشن شکر گزاری کسب مهارت روخوانی قرآن برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی برگزار شد.

این جشن با هدف شکرگزاری دانش آموزان برای توانمند شدن در روانخوانی قرآن و یادگیری مفاهیم کتاب الهی برگزار شده است.

از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه است و این یعنی رشد و تکامل دانش آموزان و تربیت آنان در ابعاد دینی، اجتماعی و اخلاقی و در نهایت رسیدن به قرب الهی است.

کتاب سفر ماندگار در استان کرمانشاه منتشر شد

کتاب سفر ماندگار مربوط به سفر سوم هیئت دولت به استان کرمانشاه، همزمان با صدمین سفر استانی رئیس‌جمهوری به مشهد مقدس منتشر رسید.

اخبار و گزارش‌های سخنرانی‌ها، افتتاح پروژه‌های عمرانی، درمانی و بهداشتی و برنامه‌های خبری رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و مسئولان محلی به شهرستان‌های استان کرمانشاه در این کتاب جمع‌آوری شده است.

این کتاب به مناسبت صدمین سفر رئیس‌جمهور به مشهد مقدس در هزار نسخه و در 112 صفحه به چاپ رسیده است.

متناسب ترین طراحی برای ارزشمندترین مکان دنیای اسلام

بابک دلفانی مدیر کل بودجه استانداری کرمانشاه و مسئول کارگروه مرکزی بیست و یکمین اجلاسیه سراسری نماز گفت: کارشناسان امور دینی، هنری و ساختمان سازی کشوربرای ساخت مساجد جدید الگوهای مناسب و ضابطه مند طراحی می نمایند.

بابک افزود: جمع بندی پیشنهادات مختلف افراد صاحب نظراز سراسر کشور وظیفه ی کارگروه مرکزی و تعیین خط مشی اجلاسیه نماز کرمانشاه است و با توجه به شعاراین اجلاسیه که اصطلاح برازنده است از جمع بندی مجموع نظرات کارشناسان امور دینی، هنری و ساختمان سازی کشور استفاده می شود که با توجه به ویژگیهای هر منطقه برای ساخت مساجد جدید الگوهای مناسب و ضابطه مند طراحی شود.

وی گفت: در کارگروه ما مصوب شده است که برای ترسیم ضوابط احداث مساجد جدید از صاحبنظران داخل و خارج کشورتقاضای مساعدت و همکاری به عمل آید تا برای احداث ارزشمندترین مکان معنوی جهان اسلام، ارزشمندترین و زیباترین طراحیهای ممکن مورد توجه و امعان نظر قرارگرفته، خروجی اجلاسیه سراسری نماز کرمانشاه برای دنیای اسلام سودمند و مفید واقع بشود.