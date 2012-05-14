نادیده گرفتن خدمات دولت بی انصافی است

مرتضی علی آبادی به بهانه گرامیداشت یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور دولت در شهرستان ها یک آرزوی دیرینه برای مردم بود که دولت نهم این آرزو را تحقق بخشید.

وی افزود: سفرهای استانی هیئت دولت به هر استان و شهرستان دارای برکات فراوانی است که هنوز به طور کامل انتظارات مردم پاسخ داده نشده.

فرماندار دامغان به خدمات قابل توجه دولت در این شهرستان اشاره و اظهار داشت: در طول سه سفر دولت به شهرستان دامغان 86 پروژه عمرانی کوچک و بزرگ در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی یاد آور شد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته پیشرفت پروژه سفر اول هیئت دولت به شهرستان دامغان دارای 97 درصد پیشرفت است.

فرماندار شهرستان دامغان اضافه کرد: پروژه سفر دور دوم هیئت دولت به شهرستان دامغان در بخش های مختلف از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی ضمن تاکید بر اینکه یکی از اقدامات خوب دولت نهم و دهم اجرای موفقیت آمیز طرح مسکن مهر بود، گفت: خانه دار کردن افراد فاقد مسکن از اهداف اصلی اجرای این طرح به حساب می آید.

علی آبادی به کارهای فرهنگی دولت های نهم و دهم نیز اشاره داشت و افزود: دولت در کنار دیگر اقدامات خود نگاه ویژه ای به اجرای کارهای فرهنگی داشت که کمک به مراکز فرهنگی و مصلاها را می توان از جمله این اقدامات یاد کرد.

وی تصریح کرد: تا کنون بسیاری از وزرا و معاونین آنها و مسئولان کشوری به این شهرستان سفر داشته اند که در جریان این سفر ها مصوبات خوبی در جهت رشد، توسعه و پیشرفت گام های خوبی برداشته شد.

وی در پایان گفت: امید آن داریم که تا پایان عمر دولت دهم نیز این شهرستان از خدمات و برکات بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.