فرماندار شهرستان کنگان در حاشیه افتتاح این کارخانه به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تمام اتوماتیک برای اولین بار در سطح استان راه‌اندازی شده که هزینه ساخت این مجموعه پنج میلیون ریال بوده است.

تیمور یزدان شناس در پاسخ به این سئوال که این کارخانه در بحث اشتغال به چه میزان ماثر بوده، اظهار داشت: این مجموعه برای بیش از 200 نفر بومی و غیربومی ایجاد اشتغال کرده است.

وی به تولید روزانه یک‌هزار قالب یخ توسط این کارخانه اشاره کرد و افزود: این کارخانه به عنوان اولین کارخانه تمام اتوماتیک یخ در سطح استان محسوب می شود

یزدان شناس در ادامه از افتتاح فاز دوم آب شیرین کن با ظرفیت تصفیه روزانه 600 متر مکعب آب در برکه چوپان خبر داد و گفت:50 درصد آب این تصفیه کن از طریق استخراج آب از چاه و 50 درصد دیگر از شبکه آبرسانی شهری تامین می شود و در اختیار مردم و شرکت‌های منطقه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از نظر بهداشتی و سایر موارد، تمام استانداردها در این آب شیرین کن رعایت شده است.

فرماندار کنگان در ادامه با اشاره به شعار امسال مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این راستا حرکت جدی ما برای اینکه روی پای خود بایستیم شروع شده است.

یزدان شناس گفت: تحقق شعار امسال از جمله اولویت‌های ماست است و در این زمینه تا جایی که ممکن است ما به تولیدکنندگان، سرمایه گزاران و بخش خصوصی کمک رسانی می کنیم.

وی بیان کرد: در شهر بنک زمینی را در اختیار شرکت مبنا قرار داده ایم تا این شرکت نیز در کوتاه ترین زمان یک آب تصفیه کن احداث کند.