به گزارش خبرنگار مهر، جلیل خاوندگار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فناوری‌های نوین، یافته‌های جدید در حوزه تکنولوژی و کسب و کار و راه‌های ارتقاءآموزش و پژوهش‌های کاربردی از مباحث مطرح شده در این همایش است.

وی تصریح کرد: در این گردهمایی بیش از 200 تن از علاقه‌مندان ICT اعم از حوزه کسب و کار، آموزش عالی و آموزش و پرورش به همراه مسئولان IT سازمان‌های دولتی در یک هم اندیشی موثر مشارکت خواهند داشت.

خاوندگار، نقش سلسله همایش‌های ICTرا در زنجان بسیار موثر توصیف کرد و افزود: تاسیس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاسیس پارک علم و فناوری و هم گرایی متخصصان این رشته در زنجان نتیجه مثبت همایش‌ها و نماشگاه‌های قبلی است و در نتیجه این گردهمایی فضای مناسبی برای گفتگوی مداوم، مبادله اطلاعات و اشتراک دانش بین علاقه‌مندان ICTفراهم می‌کند.

عضو نقشه راهبری دانش جهانی از رونمایی سه فناوری بدیع در این گردهمایی خبر داد و با تاکید بر آموزش‌ها و پژوهش‌های کاربردی منتهی به کسب و کار اعلام کرد دانش، زمانی موثر خواهد بود که علاوه بر آگاهی بشر، به ایجاد یک فناوری برای آسایش و رفاه انسان بیانجامد، به ویژه دانش و معلومات در حوزه ICTمی‌بایست مشابه مراکز علمی و فناوری سایر کشورها به اشتغال پر درآمد، مشاغل یقه سفید و کسب و کارهای با ارزش افزوده بالا منتهی شود.