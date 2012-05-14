یزد رتبه برتر سوگواره یاس نبوی در کشور را کسب کرد

حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ویژه برنامه سوگواره یاس نبوی همزمان با ایام شهادت یگانه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) در 57 امامزاده استان برگزار شد که طبق بررسی های به عمل آمده استان یزد رتبه برتر برگزاری این کار ویژه را به خود اختصاص داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از کلیه روسای ادارات، مسئولان ستادی همچنین هیئت امنای امامزادگان که در اجرای این طرح همکاری داشتند، قدردانی کرد.

ویژه برنامه سوگواره یاس نبوی برای سومین سال متوالی در ایام شهادت حضرت زهرا (س) در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار شد.