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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۴۲

رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان خوزستان :

كمپ هاي چادري براي اسكان مسافران نوروزي آماده است

با نصب سايتهاي چادري مناسب در وردي شهرها با همكاري شهرداري هاي شهر هاي استان خوزستان ، مسافرين نوروزي در آنها مستقرخواهند شد ، همچنين براي خدمات و ارايه اطلاعات لازم مكانهايي دركنار اين كمپ هاي چادري در نظر گرفته شده است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از خوزستان ، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان با بيان اين مطلب گفت: تهيه و توزيع بروشورهاي اطلاعاتي و نقشه شهرهاي استان خوزستان كه هم اكنون در حال آماده شدن است از ديگر برنامه ها ي سازمان ميراث فرهنگي استان در ايام نوروز است .

وي افزود: با تهيه نقشه تفريحي ، توريستي استان خوزستان و توزيع آن دسترسي مسافرين نوروزي و گردشگران به نقاط ديدني و تاريخي استان راحت تر خواهد شد ، در اين نقشه ها همچنين اطلاعات مهم ازجمله آژانس هاي مسافرتي ، بيمارستانها ، مراكز انتظامي و هتل ها و خدمات ضروري ديگري نيز آورده شده است .

وي از پاكسازي و آماده سازي آثار تاريخي براي بازديد مسافرين نوروزي خبر داد و تاكيد كرد: آثار تاريخي و باستاني شهرهاي استان درتعطيلات نوروز آماده بازديد عموم مردم است و همچنين با استقرار راهنمايان آثار تاريخي مسافرين مي توانند اطلاعات تاريخي مورد نياز را از آنها دريافت كنند.

 

کد مطلب 160231

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