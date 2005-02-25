كمپ هاي چادري براي اسكان مسافران نوروزي آماده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از خوزستان ، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان با بيان اين مطلب گفت: تهيه و توزيع بروشورهاي اطلاعاتي و نقشه شهرهاي استان خوزستان كه هم اكنون در حال آماده شدن است از ديگر برنامه ها ي سازمان ميراث فرهنگي استان در ايام نوروز است .

وي افزود: با تهيه نقشه تفريحي ، توريستي استان خوزستان و توزيع آن دسترسي مسافرين نوروزي و گردشگران به نقاط ديدني و تاريخي استان راحت تر خواهد شد ، در اين نقشه ها همچنين اطلاعات مهم ازجمله آژانس هاي مسافرتي ، بيمارستانها ، مراكز انتظامي و هتل ها و خدمات ضروري ديگري نيز آورده شده است .

وي از پاكسازي و آماده سازي آثار تاريخي براي بازديد مسافرين نوروزي خبر داد و تاكيد كرد: آثار تاريخي و باستاني شهرهاي استان درتعطيلات نوروز آماده بازديد عموم مردم است و همچنين با استقرار راهنمايان آثار تاريخي مسافرين مي توانند اطلاعات تاريخي مورد نياز را از آنها دريافت كنند.