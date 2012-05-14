مقاله استاد قزوینی در مجله اروپایی به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله صادق عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با رتبه علمی ISI در معتبرترین مجله مدیریت دارایی های فکری اروپا در آلمان منتشر شد.



مقاله صادق عابدی دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی تحت عنوان

IP Management in the Context of Developing Countries- The case of Iran’s industrial Companies در مجله معتبر International Review of Intellectual Property and Competition Law در کشور آلمان چاپ شد.



عابدی در خصوص این تحقیق علمی اظهارداشت: این مقاله تحت عنوان "مدیریت دارایی های فکری در کشورهای در حال توسعه" حاصل شش ماه تحقیق بر روی شرکت های صنعتی در شهر قزوین است.



وی افزود: کشورهای در حال توسعه از لحاظ ساختار صنعتی با کشورهای توسعه یافته تفاوت هایی دارند و برای توسعه تکنولوژی با چالش های بیشتری مواجه هستند.



وی گفت: از آنجایی که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به تنهایی قادر به تولید تکنولوژی جدید نیستند به نظر می رسد انگیزه کافی برای حفاظت از مالکیت معنوی محصولات در بین تولید کنندگان وجود ندارد لذا در این تحقیق با مطالعه متون علمی مرتبط در حوزه IP مدل مفهومی شامل متغیرهای تصمیم گیری برای تاثیرپذیری در به کارگیری IP پیشنهاد می شود.



عابدی یادآورشد: یکی از چالش های مهم برای سیاست گذاری تکنولوژی در بخش صنعت طراحی مکانیزم های مناسب و نظام IP در کشور است ولی نتایج و آمار موجود نشان می دهد که میزان ثبت اختراعات در کشورهای در حال توسعه بسیار پائین بوده و انگیزه کافی برای به کارگیری IP در شرکت های تولیدی ضعیف وجود ندارد.



وی اظهارداشت: یکی از اجزاء مهم این سیاست، مدیریت قانون پتنت و سایر قوانین حقوق مالکیت فکری و توجه به سوال اصلی این تحقیق که چه عوامل در عدم انگیزه شرکت های تولیدی در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در حفاظت از مالکیت معنوی محصولاتشان موثر است موجب شد با مطالعه متون و مقالات مرتبط سه عامل را در قالب مدل مفهومی شناسایی و ارائه شود.



نویسنده این مقاله سپس به انتخاب شهرک های صنعتی استان قزوین به عنوان نمونه مورد بررسی در این مقاله اشاره کرد و افزود: یکی از قدیمی، بزرگترین و فعال ترین نواحی صنعتی ایران، ناحیه صنعتی استان قزوین است که از پنج شهرک صنعتی تشکیل شده است.



این استاد دانشگاه یادآورشد: در این تحقیق با توجه به اهمیت و موقعیت این ناحیه صنعتی به عنوان جامعه آماری برای نمونه گیری انتخاب شد که نتایج نشان داد میزان انگیزه در تمامی شرکت های مورد مطالعه در بخش ضعیفی قرار دارد و شرکت ها از هیچ گونه مکانیزم مشخصی برای محافظت از دست آوردهای خود استفاده نمی کنند.



وی افزود: یکی از نهادهای مهم در زمینه حمایت از تولید در ایران، شرکت شهرک های صنعتی است که زیر نظر وزارت صنایع و معادن اداره می شود و سازمان شهرک های صنعتی ایران، سازمانی توسعه ای است که نقش سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه صنایع تولیدی و نواحی صنعتی کشور را در چارچوب سیاست های کلی وزارت صنایع ومعادن، به منظور افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از منابع داخلی و خارجی بر عهده دارد.



عابدی بیان کرد: این سازمان با بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی کشور زمینه شکل گیری و توانمندسازی صنایع تولیدی و همچنین ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی را دنبال خواهد کرد.



این تحقیق زیر نظر دکتر سپهر قاضی نوری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری سید کامران باقری از پژوهشکده صنعت نفت و مهیار ادیبی از دانشگاه سئول در کره جنوبی صورت گرفته است.