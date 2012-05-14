کمبود موسسات علمی و شرکتهای دانش بنیان در آذربایجان غربی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر دوشنبه در جریان دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، افزود: با وجود یک هزار و 200 عضور هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آذربایجان غربی، تعداد موسسات علمی و شرکتهای دانش بنیان بسیار کم بوده و از هر اقدامی برای ایجاد چنین موسسات علمی حمایت می کنیم.

وی ابتکار، خلاقیت و تولید فکر و ایده پردازی را از وظایف دانشگاه ها دانست و با اشاره به اینکه جوانان با پتانسیل های بالای خود در این بین رسالت خطیری بر عهده دارند، اظهار داشت: دانشگاه صنعتی ارومیه با تولید علم و اندیشه و عملی کردن آن در حوزه صنعت باید نقش خود را در توسعه استان به خوبی ایفا کند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه تلاش و کوشش دانشجویان و دانشگاهیان در اوج ایستاده و نمی توان این نقش را نادیده گرفت، عنوان کرد: نقش ملت ایران در نجات بشریت بی بدیل بوده و این نقش را آموزه های مترقی دینی و اسلام به ما داده که نسخه شفابخش بشریت امروز توجه به خداست که این نسخه در نزد اسلام است.

جلال زاده متوسط سنی دانشمندان هسته ای ایران را زیر 40 سال اعلام و با اشاره به اینکه دستاوردهای بزرگی که امروز کشورمان به دست آورده در سایه خودباوری جوانان انقلاب اسلامی ایران است، گفت: جوانان ما امروز در قله های علمی می درخشند و این مهم نیز در سه دهه گذشته اتفاق افتاده است.